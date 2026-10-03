Страховые пенсии в России в 2027 году могут проиндексировать дважды

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Повысить все виды пенсий, включая страховые, социальные и военные, планируют в России в 2027 году. Об этом РИА Новости рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская. Она уточнила, что пока размеры индексации остаются предварительными.

Страховые пенсии в следующем году планируют индексировать дважды – в феврале и апреле. Такой порядок действует согласно решению, принятому в 2026 году.

С 1 февраля страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца могут вырасти на 6,8%. По словам Подольской, это прогнозируемый уровень фактической инфляции за 2026 год, на который ориентируют февральскую индексацию.

Еще один этап повышения запланирован на 1 апреля: предварительно страховые пенсии увеличат на 3,3%. При этом размер прибавки будут рассчитывать не по уровню инфляции, а с учетом темпов роста средней заработной платы и доходов Социального фонда.

Как пояснила эксперт, февральская и апрельская индексации страховых пенсий коснутся как работающих, так и неработающих пенсионеров. Кроме того, в августе работающим пенсионерам пересчитают выплаты с учетом индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые они накопили за 2026 год.

Размер прибавки будет зависеть от количества таких коэффициентов.

В августе также планируют пересчитать накопительные пенсии. Выплаты скорректируют с учетом дохода, полученного от инвестирования средств пенсионных накоплений.

Социальные пенсии, по предварительным оценкам, с 1 апреля 2027 года увеличат на 6,8%. Подольская отметила, что окончательный коэффициент индексации Министерство труда пока не утвердило: он будет зависеть от темпов роста прожиточного минимума пенсионера.

Социальные пенсии назначают гражданам, которым не хватает стажа или пенсионных коэффициентов для получения страховой пенсии. На такие выплаты также могут рассчитывать люди с инвалидностью и граждане, потерявшие кормильца, если у них полностью отсутствует страховой стаж.

Военные пенсии планируют повысить с 1 октября 2027 года – предварительно на 4%. По словам Подольской, размер выплат увеличится вслед за ростом денежного довольствия военнослужащих.