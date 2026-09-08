Страховые пенсии по старости в России с 2027 года будут назначать автоматически

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Страховые пенсии по старости, в том числе назначаемые досрочно, с 1 января 2027 года в России будут оформлять автоматически. Гражданам не потребуется подавать заявление или предоставлять дополнительные сведения, сообщила РИА Новости эксперт Федерального методического центра повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Екатерина Медякова.

Сейчас россияне после достижения пенсионного возраста получают на портале «Госуслуги» уведомление о возможности назначения страховой пенсии по старости. Однако решение принимается только после того, как гражданин направит электронное согласие.

Тем, кто имеет право выйти на пенсию досрочно, необходимо самостоятельно обращаться с заявлением в отделение Социального фонда России.

Медякова рассказала, что, согласно проекту федерального закона, с 1 января 2027 года Социальный фонд начнет назначать пенсии в беззаявительном порядке. Для этого будут использоваться сведения, которые уже содержатся в информационных системах фонда.

Новый порядок распространится на россиян, которые выходят на пенсию на общих основаниях. В 2027 году это будут женщины в возрасте 60 лет и мужчины в возрасте 65 лет.

Автоматическое назначение также затронет некоторые категории граждан, имеющих право на досрочную страховую пенсию. В частности, речь идет о многодетных матерях и родителях детей с инвалидностью.

По словам Медяковой, новый порядок позволит гражданам не обращаться лично в Социальный фонд для назначения выплаты. При этом она рекомендовала заранее проверить сведения о своей пенсионной истории, поскольку именно на основании имеющихся в информационных системах данных будет рассчитываться размер пенсии.