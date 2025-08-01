Страховой стаж для пенсии: учитывается ли период самозанятости у татарстанцев

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Для получения страховой пенсии татарстанцам необходимо набрать 30 пенсионных баллов и 15 лет трудового стажа, в противном случае они могут рассчитывать лишь на социальную пенсию. Некоторые жители РТ имеют статус самозанятых, но учитывается ли этот период в страховом стаже – в материале «Татар-информа».

Самозанятые татарстанцы освобождены от уплаты обязательных пенсионных страховых взносов, поэтому время работы в данном статусе не учитывается при расчёте пенсионного стажа.

Но есть возможность сделать так, чтобы этот период пошёл в зачёт стажа и влиял на будущую пенсию. Для этого необходимо самостоятельно перечислять взносы в добровольном порядке.

Присоединиться к системе добровольного пенсионного страхования можно через приложение «Мой налог», оформив подписку на участие в Социальном фонде России (СФР). В этом случае гражданам будут начисляться пенсионные баллы.