Страховой Дом ВСК займется развитием системы ГТО

Фото: пресс-служба ВСК

Страховой Дом ВСК заключил договор о трехстороннем сотрудничестве в сфере развития государственной политики по спортивному воспитанию населения с АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» и крупнейшим распространителем всероссийских государственных лотерей «Столото», в портфель которого входят лотереи семейства «Спортлото». Подписание состоялось в рамках XII Международного форума «Россия - спортивная держава» на стенде Минспорта России в Уфе 18 октября.

Соглашение о сотрудничестве в сфере спортивного воспитания населения и возрождения комплекса ГТО подписали член Совета директоров Страхового Дома ВСК Роман Фролов, заместитель генерального директора АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» Александр Карпов и директор по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Оксана Тубман.

Партнеры планируют реализацию серии мероприятий для популяризации активного образа жизни. Так, Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО совместно с дочерней компанией Страхового Дома ВСК ООО «Аквамарин» создали специальную цифровую платформу для любителей здорового образа жизни. Мобильное приложение позволит пользователю отслеживать статус его участия в комплексе ГТО, общаться с другими пользователями, приглашать их на соревнования и выигрывать ценные призы от партнёров.

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) – программа спортивного воспитания населения, которая помогает россиянам совершенствовать физическую форму и сравнивать уровень своей подготовки с соответствующими государственными требованиями. По итогам 3 квартала 2024 года почти 470 тыс. россиян зарегистрировались на официальном интернет-портале комплекса ГТО. Знаки отличия после сдачи нормативов получило 400 тыс. человек.

«По поручению нашего Президента отдельное внимание мы уделяем методам и инструментам стимулирования и поощрения за занятия физкультурой и спортом. На государственном уровне уже урегулированы преференции для значкистов ГТО в виде дополнительных баллов при поступлении в вуз, налогового вычета за знаки отличия ГТО, отдельные меры поощрения существуют в рамках трудовых коллективов. И теперь мы даём старт еще одной мере поддержки в рамках нового мобильного приложения для участников комплекса ГТО – это поощрение призами и подарками от наших партнёров – представителей социально ответственного бизнеса, за что мы им признательны и благодарны», - заместитель Министра спорта России Алексей Морозов.

«Мобильное приложение ГТО – это площадка, которая объединяет россиян, ориентированных на здоровый образ жизни, государство и социально ответственный бизнес. Ценность и пользу от проекта получают абсолютно все вовлеченные стороны. С одной стороны, население массово вовлекается в спорт и получает за это ценные преференции, а бизнес предоставляет участникам доступ к нужным финансовым продуктам и товарам, связанным с ЗОЖ. С другой, государство решает большую задачу повышения уровня здоровья населения и роста доли тех, кто систематически занимается спортом», – заявил Роман Фролов, член совета директоров Страхового Дома ВСК.

«Мы постарались сделать приложение, которое привлечет к участию в комплексе ГТО еще больше граждан, осознанно относящихся к здоровому образу жизни. Участники, зарегистрированные на платформе, получат дополнительные льготы и ценные бонусы, а также возможность участия в различных вовлекающих активностях от социально ответственного бизнеса. Нашим стратегическим партнером в проекте стала компания «Спортлото», участие в программе привилегий уже приняли многие крупные компании. Мы верим, что все вместе сможем построить здоровое общество», – отметил Александр Абраменко, генеральный директор компании «Аквамарин».

«Для «Столото» поддержка спорта – это часть ДНК. Еще легендарная советская лотерея «Спортлото» в свое время на четверть профинансировала подготовку к Олимпиаде-80 за счет целевых отчислений. И сегодня лотереи семейства «Спортлото», находясь в портфеле «Столото». Партнерство с комплексом ГТО направлено на поддержку и популяризацию массового спорта, а это инвестиции в устойчивое развитие общества и нашей страны. Частью движения ГТО стали уже более 23 млн человек. Уверены, что наше сотрудничество продолжит и дальше создавать новые возможности для продвижения здорового образа жизни среди россиян», — отметила директор по спонсорству и КСО холдинга S8 Capital (в который входит «Столото») Оксана Тубман.