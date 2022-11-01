Страховой Дом ВСК стал участником FINOPOLIS 2022

Страховой Дом ВСК примет участие в главном финансовом форуме России – FINOPOLIS 2022, где представит инновационные технологии, применяемые компанией на страховом рынке.

Форум Finopоlis 2022 является главной oфлайн-площадкой финансовых компаний России, где ежегодно представляют свои инновации лидеры финансового и страхового рынка страны. В этом году Finopolis пройдет с 10 по 11 ноября 2022 года в Москве.

Страховой Дом ВСК, как один из лидеров российского рынка финтеха, предложит посетителям ознакомиться с новыми разработками в области искусственного интеллекта, телемедицины для страхования жизни и здоровья и технологий оформления цифровой ипотеки, а также автоматизированной интеграции между страховщиком и его партнерами.

Для оформления медицинской страховки и экспресс-обследования клиента ВСК представит специальную экспозицию, где в режиме реального времени оценит общее состояние застрахованного. Помимо этого, прямо на стенде ВСК будут представлены наработки в области телемедицины, с возможностью прямой связи с профильными врачами.

Также компания активно развивает направление «цифровой ипотеки». Один из основных кредитных продуктов для физлиц в России с каждым годом становится всё технологичнее. С учетом активного внедрения технологий биометрии и BigData, проанализировать финансовую состоятельность соискателя и предложить ему наиболее подходящий его возможностям продукт становится ещё проще.

На стенде «Автострахование с искусственным интеллектом» будут представлены возможности урегулирования страхового случая с помощью приложения «ВСК страхование». Благодаря технологии искусственного интеллекта пользователи смогут рассчитать онлайн стоимость страхового события, загрузив фотографию автомобиля в приложение.

В деловой программе Finopolis Александр Тарновский, генеральный директор ВСК, выступит в секции «Границы кибербезопасности: есть ли они?», а также примет участие в круглом столе ВСС «Future Ins: трансформация финансовой услуги в эпоху цифровизации». Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК, станет одним из спикеров пленарной дискуссии «Цифровой сёрфинг: волна за волной», выступит в секции «Цифровая ипотека – возможно ли это?», а также примет участие в круглом столе Ассоциации ФинТех.

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 33 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России. Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских: «ruAA» – по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) – по версии АКРА. Сайт – www.vsk.ru.