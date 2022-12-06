Страховой Дом ВСК стал партнером HAVAL

Страховой Дом ВСК выступил одним из партнеров программы HAVAL Insurance. Теперь покупателям автомобилей бренда доступно несколько видов страховых программ, а ремонт авто в рамках полиса каско будет осуществляться в официальных дилерских центрах HAVAL.

Участниками программы HAVAL Insurance могут стать владельцы кроссоверов HAVAL F7 и HAVAL F7x по специальным условиям продукта HAVAL PromoDay. В страховую программу входит: каско с покрытием рисков угона, полной конструктивной гибели автомобиля и противоправных действий третьих лиц, без франшизы если стаж автовладельца больше 10 лет, а возраст не менее 30 лет. И с применением безусловной франшизы 40 тысяч рублей, если стаж автовладельца менее 10 лет, а возраст менее 30 лет.

При наступлении страхового случая в рамках программы предусмотрена также эвакуация с места ДТП, помощь аварийного комиссара для оформления документов, а ремонт авто будет производиться на СТОА официального дилера HAVAL.

«В портфеле ВСК HAVAL является лидером по динамике продаж автострахования – в третьем квартале рост числа оформленных полисов составил 59%. Поэтому мы видим широкие перспективы в сотрудничестве с маркой», – отметила Вера Гезердава, заместитель генерального директора по управлению продажами Страхового Дома ВСК.

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