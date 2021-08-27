Страховой Дом ВСК стал одним из лидеров народных рейтингов от «Сравни.ру»

В первом полугодии 2021 года Страховому Дому ВСК удалось стать компанией с самым быстрорастущим положительным рейтингом на страховом рынке, и одним из лучших страховщиков по оперативности решения проблем пользователей. Рейтинги банков и страховых компаний «Сравни.ру» публикуются с 2010 года и отличаются объективностью и непредвзятостью, благодаря анализу авторизованных отзывов реальных пользователей.

Страховой Дом ВСК прибавил 0,64 балла в общем рейтинге страховых компаний, опередив все остальные компании, по этому показателю.

За прошедшие полгода ВСК закрыл 61 пользовательскую претензию, в среднем затрачивая на решение проблемы всего 4 дня. По этому показателю ВСК оказался на втором месте, при этом лидер по числу претензий тратил на решение проблемы в среднем около двух недель, в соответствии с исследованием портала.

«Столь значительный рост показателей всего за полгода связан с разработкой и внедрением нового алгоритма работы с обращениями, что позволило добиться высоких результатов в части оперативности и результативности решения проблем клиентов. За последние полгода наш внутренний показатель удовлетворенности клиентов сервисом, измеряемый по пятибальной шкале, вырос с 4,22 до 4,53 баллов, а уровень решенных проблем в процентном соотношении составил 98%», — отметила член совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса Страхового Дома ВСК Ольга Сорокина.

В общем рейтинге страховщиков Страховой Дом ВСК наметился значительный позитивный тренд, поскольку новые стандарты сервиса и обслуживания положительно сказываются на динамике в рейтинге. И, что еще важнее, дают возможность самим пользователям получить положительный опыт от взаимодействия с ВСК при решении любых возникающих проблем.

«Мы благодарны клиентам за обратную связь, которая помогает исправлять и оптимизировать наши процессы для удобства наших страхователей. И, конечно же, мы безмерно благодарны клиентам за каждый позитивный отзыв — так важно понимать, что те усилия, которые мы прилагаем, оценены по достоинству», — отмечает Ольга Сорокина.

«Финансы и страхование — те сферы жизни, где особенно важны непредвзятые отзывы и клиентский рейтинг. Именно с этой целью в 2010 году в нашем сервисе появился первый рейтинг», — отметил после публикации рейтинга генеральный директор «Сравни.ру» Сергей Леонидов.

Итоги рейтинга «Сравни.ру»

Страховой Дом ВСК работает с 1992 года и является универсальной страховой компанией, предоставляющей услуги физическим и юридическим лицам на всей территории России. Компания стабильно входит в ТОП-10 страховщиков страны по сборам. На сегодняшний день более 30 млн человек и 500 тысяч организаций воспользовались продуктами и услугами ВСК. Региональная сеть компании насчитывает свыше 500 офисов во всех субъектах России.

Надежность и финансовая устойчивость компании подтверждены рейтингами ведущих российских и международных рейтинговых агентств: «ruAA» — по версии рейтингового агентства «Эксперт РА», АА(RU) — по версии АКРА и «BB» — по международной шкале FitchRatings. Сайт — www.vsk.ru.