Страховой Дом ВСК примет активное участие в ПМЭФ-2021

Делегация Страхового Дома ВСК примет активное участие в Петербургском международном экономическом форуме-2021, который пройдет со 2 по 5 июня в Северной столице. В этом угоду ВСК стала официальным страховщиком мероприятия.

В делегации будут участвовать девять человек. Возглавит ее председатель Совета директоров группы ВСК Сергей Цикалюк. На полях Форума пройдут переговоры с руководителями ряда крупнейших банков и компаний, на которых будут обсуждены вопросы развития сотрудничества и укрепления партнерских связей. А также состоится подписание ряда важных соглашений.

Специально к форуму подготовлены выгодные условия страхования. Оформить полис каско, страхование путешествующих, защитить имущество физических лиц и приобрести программу от несчастных случаев можно будет с выгодой 20%.

На площадке Форума будет работать презентационный стенд ВСК для проведения деловых переговоров, общения с клиентами, которые могут получить консультации по продуктам компании у VIP-менеджера. Площадка ВСК будет расположена в зоне F, стенд f19.

На стенде будет смонтирована сенсорная панель, где можно пройти два интерактивных теста и узнать уровень цифровой зрелости компании, а также оценить свои силы в проведении цифровой трансформации в компании. Помимо этого, для гостей стенда пройдет лотерея с призами. Победителям достанутся мячи и перчатки с автографом легендарного голкипера Игоря Акинфеева.

«Петербургский международный экономический форум – одно из главных событий года для предпринимательского сообщества, мы рады принять в нем участие. Рассчитываем на полях мероприятия посетить ряд сессий, связанных с актуальными трендами экономики страны и цифровой трансформацией бизнеса, пленарное заседание с участием Президента России. Провести ряд деловых встреч и переговоров, а также подписать несколько стратегических соглашений», - сказал председатель Совета директоров ВСК Сергей Цикалюк.