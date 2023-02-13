Страховой Дом ВСК по итогам 2022 года вошел в топ-5 страховщиков РФ

По предварительным итогам 2022 года Страховой Дом ВСК увеличил объем собранных премий в большинстве ключевых видов страхования. Так, сборы по страхованию имущества юридических лиц (ИЮЛ) выросли на 22%, до 7,3 млрд рублей, по страхованию ипотеки — на 13%, до 6,3 млрд рублей. Объем выплат клиентам по итогам года составил более 37,9 млрд рублей.

В этом году компании исполняется 31 год, а большинство региональных филиалов ВСК отмечают 30-летний юбилей. За три десятилетия работы компании удалось войти в топ-5 крупнейших российских страховщиков, завоевать доверие клиентов и стать одним из лидеров по цифровой трансформации страхового рынка.

По итогам 2022 года ВСК урегулировал более 683 тыс. страховых случаев. Около 47% обращений от клиентов компании пришлось на ДМС, на ОСАГО — 27%, а на каско — 13%.

2022 год стал для ВСК периодом активной ИТ-трансформации — компания внедрила сразу несколько новых технологичных сервисов. Так, в июле была запущена «Цифровая клиника» — уникальное решение, позволяющее клиенту в два раза сократить время с момента первичного обращения до начала лечения. Пользователям сервиса доступно полное медицинское сопровождение — возможность записаться на очный или онлайн прием к врачу, получить направление на сдачу анализов, проконсультироваться с медицинским советником. Цифровая клиника уже получила высокую оценку со стороны пациентов — показатель CSAT (индекс удовлетворенности клиентов) в первые три месяца работы составил 4,93 балла из 5, а также отраслевого сообщества, став победителем премии Digital Leaders Award в номинации «Сервис года».

Еще одним знаковым событием стала интеграция сервиса «Европротокол онлайн» в собственное мобильное приложение ВСК. Компания первой среди страховщиков обеспечила клиентам возможность упрощенного оформления извещения о ДТП параллельно с двух мобильных устройств водителей. Решение позволяет как сократить сроки урегулирования, так и увеличить сумму страхового возмещения в четыре раза — до 400 тыс. рублей. Расширенная версия «Европротокола онлайн» ВСК стала победителем премии «Время инноваций — 2022».

Цифровая трансформация является ключевым направлением развития Страхового Дома ВСК. В прошлом году страховщик создал собственную IT-компанию — «Высокие цифровые технологии» (ВЦТ). Дочерняя структура ВСК занимается консалтингом, разработкой программного обеспечения, внедрением цифровых решений на базе open-source технологий и отечественного ПО. Уже в этом году ВЦТ стала резидентом Инновационного научно-технологического центра «Сириус».

А в 2023 году Страховой Дом ВСК открыл кафедру Управления инновационными проектами и цифровой трансформацией в Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте России (РАНХиГС). Первый поток образовательной программы «Мастер управления цифровым развитием компании — Specialized Master of Management (SMM)» будет запущен во II квартале 2023 года. В III квартале планируется запуск программ обучения в аспирантуре и докторантуре для экспертов ВСК.

«Юбилейный год стал для компании успешным — мы вошли в пятерку сильнейших и устойчивых страховщиков России. Этого удалось достичь благодаря вовремя принятым, в апреле 2020 года, стратегическим решениям. Уже сегодня мы видим результаты проделанной работы. Финансовые показатели выполняются согласно плану. Несмотря на трудности, ВСК остается лучшим работодателем страхового сектора и входит в топ-50 среди крупнейших компаний России, — отметил Сергей Цикалюк, председатель совета директоров Страхового Дома ВСК. — Мы остаемся системообразующей компанией, которая всегда выполняет взятые на себя обязательства перед клиентами и партнерами во всех регионах РФ. В 2022 году рост показали команды из Магадана, Республики Адыгея, Благовещенска, Республики Бурятия и Ульяновска».

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