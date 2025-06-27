news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 27 июня 2025 14:40

Страховой Дом ВСК наградил лечебно-профилактические учреждения и врачей России

Читайте нас в
Телеграм

Второй год подряд Страховой Дом ВСК вручает награды лучшим лечебно-профилактическим учреждениям (ЛПУ) и врачам России. В 2025 году в рамках премии «Врачебное призвание» были отмечены 166 медицинских клиник и 53 специалиста. Все они демонстрируют высокий уровень профессионализма и заботы о пациентах.

Торжественная церемония награждения состоялась в рамках ежегодной встречи руководителей ведущих медицинских учреждений — партнеров страховой компании. Мероприятие прошло в дружеской обстановке, подчеркивающей ценность долгосрочного сотрудничества и открытого диалога между страховой компанией и медицинскими провайдерами.

В этом году премия «Врачебное призвание» вышла далеко за пределы Москвы. Специальными дипломами и благодарственными письмами были награждены 38 столичных медицинских учреждений и 128 клиник еще в 28 городах России. Выбор лауреатов основывался на обратной связи и отзывах от застрахованных через мобильное приложение страховой компании. Таким образом, премия отражает реальный опыт пациентов и выделяет самые востребованные и качественные медицинские услуги в рамках программ ДМС.

«Премия "Врачебное призвание" — это не только признание заслуг, но и важный стимул для дальнейшего повышения стандартов медицинской помощи, потому что она является объективной оценкой и голосом самих пациентов. Ради пациентов мы ежедневно работаем над улучшением сервисов ДМС. Мы ценим вклад врачей и медицинских организаций в сохранение здоровья наших клиентов и благодарим всех партнеров за профессионализм и преданность своему делу», — заявил Олег Витько, заместитель генерального директора по медицинскому страхованию Страхового Дома ВСК.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Гидрометцентр РТ: На выходных в Татарстане похолодает до +16 градусов

Гидрометцентр РТ: На выходных в Татарстане похолодает до +16 градусов

26 июня 2025
В Татарстане объявлена угроза «беспилотной опасности»

В Татарстане объявлена угроза «беспилотной опасности»

27 июня 2025