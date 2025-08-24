Страховку по безотзывным вкладам удвоят в России с ноября

Страховое покрытие по безотзывным вкладам сроком от трех лет с 1 ноября увеличится в два раза – с 1,4 до 2,8 миллиона рублей. Об этом сообщила доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Жанна Ивановская, ее слова приводит «Прайм».

Безотзывный вклад, пояснила эксперт, представляет собой разновидность срочного депозита, по которому невозможно досрочное снятие средств даже с потерей процентов. Такой инструмент несет определенные риски для клиента, особенно в условиях инфляции и нестабильной экономики. Однако владелец сертификата вправе распоряжаться им по своему усмотрению: подарить, переуступить или обменять.

Для банков и государства подобные продукты выгодны, так как позволяют привлекать долгосрочные средства населения. Для вкладчиков они могут быть интересны повышенными ставками – на 0,5–1,5 % выше, чем по классическим депозитам, что компенсирует ограниченную ликвидность.

При этом страховка по безотзывным вкладам будет действовать отдельно от остальных вкладов, лимит по которым остается прежним – 1,4 млн рублей. Таким образом, совокупный объем застрахованных накоплений может достигать 4,2 млн рублей.

Ивановская отметила, что этот инструмент, вероятно, заинтересует граждан с устойчивым доходом и долгосрочными финансовыми целями: накоплением на первый взнос по ипотеке, образование детей, пенсию или открытие бизнеса. Речь идет о владельцах значительных сбережений с инвестиционным горизонтом более трех лет, для которых такие вклады не являются «последними деньгами».

Согласно данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), в первом квартале 2025 года наибольшие темпы роста показали депозиты физических лиц от 3 до 10 млн рублей – они увеличились на 5,6%, тогда как страхуемые вклады – лишь на 1,3%.

Сегодня безотзывные сертификаты предлагают не более десяти крупных банков. При этом, по словам Ивановской, данный продукт можно рассматривать как альтернативу покупке ОФЗ или размещению средств в корпоративных облигациях сроком более трех лет. Она подчеркнула, что новые поправки к закону крайне актуальны, поскольку обеспечивают вкладчикам дополнительную защиту за счет страхования АСВ.