Страховка от мошенников в этом году стала популярнее страхования здоровья и жилья

За 9 месяцев клиенты ВТБ оформили в банке почти 700 тыс. страховок – в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Наиболее заметно вырос спрос на страхование карт и счетов от мошенников, подобные программы заняли больше трети от общего объема оформленных страховок. На втором месте – страхование жилья, на третьем – здоровья.

Лидером спроса в этом году стало страхование счетов и карт от мошенничества – за ним в ВТБ обратились более 250 тыс. клиентов, что многократно превышает уровень прошлого года. В результате подобные страховки заняли 37% от общего числа оформленных полисов.

На второе место в этом году поднялось страхование жилья: на него пришлось 23% от всех договоров. К аналогичному периоду прошлого года число таких полисов выросло на 86%.

На третье место опустилось традиционно лидирующее страхование здоровья – на него пришлось свыше 150 тыс. полисов. По сравнению с прошлым годом их доля в портфеле банка снизилась почти вдвое, с 41% до 22%.

Еще 13% страховок было оформлено в рамках юридических и других сервисов, в том числе помощи с налогами и карьерным развитием. В абсолютном выражении их количество выросло на 21%. На треть выросло количество страховок, оформленных для детей.

«В этом году защита от мошенников впервые вышла в лидеры среди всех страховых программ. Отчасти это связано со снижением внимания населения к пандемии коронавируса, отчасти – с желанием обезопасить свои средства в условиях продолжающегося роста активности злоумышленников», – комментирует Дмитрий Пугашкин, начальник управления «Страхование» ВТБ.