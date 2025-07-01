Страховая пенсия по потере кормильца: кто может претендовать на нее в Татарстане

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Страховая пенсия по потере кормильца – одна из мер социальной поддержки, которая доступна, в том числе жителям Татарстана. Кто вправе претендовать на нее – в материале «Татар-информа».

Страховая пенсия назначается, если у умершего кормильца был хотя бы один день страхового стажа. Она выплачивается на период нетрудоспособности заявителя, включая случаи бессрочного назначения.

Кто имеет право на получение страховой пенсии в Татарстане

- Находившиеся на иждивении у умершего;

- родственники, утратившие трудоспособность;

- супруг/супруга, не работающий/не работающая на момент обращения;

- родственники, которые осуществляют уход за детьми погибшего до достижения ими 14 лет;

- усыновители получают пенсию на тех же основаниях, что и биологические родители, а усыновлённые дети — наравне с биологическими;

- несовершеннолетние дети сохраняют право на пенсию по потере кормильца даже после усыновления;

- приемные родители, которые воспитывали и содержали пасынка или падчерицу не менее 5 лет, имеют такое же право на пенсию, как и биологические родители;

- братья, сёстры и внуки умершего кормильца могут претендовать на пенсию, если их родители считаются трудоспособными.