Страхование школьников от несчастных случаев – проявление заботы о здоровье ребенка

Совсем скоро начинается новый учебный год, возобновятся и спортивные секции. Задача родителей – не только заботиться о безопасности и создавать комфортные условия для учёбы и занятия спортом, но и предусмотреть наступление несчастных случаев.

Несмотря на то, что во время уроков даже за самым подвижным и любознательным ребенком можно проследить, существует вероятность получения травмы во время перемены. Зачастую это время для активных игр в коридоре в условиях ограниченного пространства.

Школьная жизнь всегда связана с высокой активностью детей, поэтому полностью исключить вероятность непредвиденных ситуаций трудно. В таких случаях одним из возможных инструментов поддержки семей может быть страхование.

Решив оформить страховой полис для ребенка, важно правильно выбрать программу. Стоимость полиса зависит от перечня предоставляемых услуг и периода страхования. Если ребенок занимается травмоопасными видами спорта, это обязательно следует учесть при заключении договора страхования. Особенно это актуально при занятиях тяжелой атлетикой, боксом, карате, футболом, гимнастикой. Полис может действовать как во время тренировок, так и в период проведения соревнований.

Полис страхования детей от несчастных случаев – это удобный инструмент, позволяющий не предотвратить несчастный случай, а минимизировать его последствия с финансовой точки зрения.

