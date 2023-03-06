«Страх потеряли»: американский полковник назвал серьезную ошибку Запада по РФ и Украине

Из-за того, что вооруженные конфликты происходят «за рубежом», Европа и Северная Америка потеряли здоровый страх перед войнами. Во многом именно с этим связана недооценка украинского конфликта и эскалация отношений с Россией, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«В Европе и Северной Америке есть много людей, которые потеряли свой здоровый страх перед войной. <...> Мы ошибочно заключили, что война — это всегда то, что происходит в чужой стране. Война никогда не происходит здесь, она происходит за границей. И мы никогда не несем тяжелых потерь, мы несем очень мало потерь, и это потому, что мы лучшие», — приводит его слова РИА Новости.

Макгрегор подчеркнул, что Запад ошибается в ситуации с украинским конфликтом. Во многом такая точка зрения у людей сложилась после колониальных войн в Афганистане, Ираке и Сирии.

В заключение он заметил, что ВСУ развалятся без участия натовских военных, в то время как ВС России обладают самым мощным и крупным военным потенциалом за последние 30 лет.