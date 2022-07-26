Страх лишиться BMW вынудил казанца заплатить 162 тысячи рублей долга за услуги ЖКХ

В отделении судебных приставов №1 в Казани находилось исполнительное производство о взыскании задолженности по коммунальным платежам. Мужчина задолжал за услуги ЖКХ 162 тыс. рублей и долги гасить не спешил, сообщили в пресс-службе УФССП России по РТ.

Судебный пристав выехал по месту жительства должника, где обнаружил его BMW. Машину арестовали и отправили на спецстоянку.

Казанец, испугавшись остаться без авто, полностью погасил долг.

