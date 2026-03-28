Страусы, олени и альпаки: гид по фермам Татарстана – куда поехать с детьми

Татарстан предлагает десятки форматов коротких путешествий. Это поездки «одним днем», которые подходят и для семей с детьми, и для спокойного отдыха на природе. Главный тренд последних лет – фермы с «живым контактом». Здесь можно не просто посмотреть, а покормить животных, погулять с ними и сделать редкие фото. Представляем гид по таким проектам.





Парк альпак – милые и пушистые животные из Перу

Одним из вариантов для семейного отдыха в период каникул может стать посещение фермерских хозяйств. В Зеленодольском районе Татарстана, неподалеку от Свияжска, особенной популярностью у туристов пользуется парк «Пача Мама», где живут милые и пушистые животные из Перу.

На территории комплекса содержится более 20 альпак, а также кролики, козы и маралы. Экскурсии проходят группами до 35 человек и длятся около 30 минут. В ходе посещения гости могут не только познакомиться с животными, но и покормить их.

Адрес: Зеленодольский район, село Мизиново, ул. Новая, 33.

Мараловая ферма

В селе Нурлаты Зеленодольского района работает мараловая ферма. Комплекс расположен в глубине леса, что погружает посетителей в атмосферу природной тишины.

На территории площадью 24 гектара обитают маралы – подвид благородного оленя, а также косули, дикие кролики, утки и суслики. Для гостей проводят экскурсии, во время которых можно понаблюдать за животными, узнать об их образе жизни и покормить с рук – за символическую плату.

В стоимость посещения включена рыбалка: можно наловить карасей и сазанов.

Адрес: Зеленодольский район, село Нурлаты, ул. Советская, 150.

Царство пятнистых оленей

В деревне Степановка Рыбно-Слободского района на «Дикой ферме» живут краснокнижные пятнистые олени. Для них создали приближенные к естественной среде обитания условия. Животные пасутся в экопарке на территории 400 га, поэтому увидеть всех сразу – редкая удача. Но животных много – кроме 180 оленей на ферме живут более 80 алтайских маралов и примерно столько же диких кроликов.

Для посетителей обустроены экотропы, озера, родник и кафе-музей. Здесь можно покормить животных, прогуляться по лесу и приобрести сувениры – украшения с бусинами из сброшенных оленьих рогов и алтайскую косметику.

Все собранные средства от входных билетов, сувенирной продукции и дополнительных услуг идут на содержание животных.

Адрес: Рыбно-Слободский район, деревня Степановка, ул. Полевая, 2.

Африканские страусы и австралийские эму

В селе Ямашурма Высокогорского района работает ферма «Татарский страус», где разводят черного африканского страуса и австралийского эму. Для гостей проводят экскурсии, на которых рассказывают о разновидностях птиц, особенностях их разведения и выращивания, а также об истории страусоводства.

На территории фермы работает магазин, где можно приобрести страусиное мясо, яйца, жир, перья, кремы на основе страусиного жира, изделия из страусиной кожи и сувениры из скорлупы. Посетители могут познакомиться с экзотическими птицами, покормить их и узнать интересные факты о жизни африканских страусов и эму.

Адрес: Высокогорский район, село Ямашурма, ул. Молодежная, 15.

Еноты, шиншиллы и «Страусы Биляра»

Увидеть страусов можно и в селе Билярск Алексеевского района на экоферме и базе отдыха «Страусы Биляра». Это формат семейного отдыха, где можно совместить знакомство с животными и выезд на природу.

На территории фермы содержатся африканские и австралийские страусы, а также верблюды, олени, пони, павлины, еноты, белки, шиншиллы и другие животные. Гости могут понаблюдать за ними и покормить – рядом размещены подсказки с рекомендациями.

Помимо фермы здесь доступна инфраструктура для отдыха: домики формата A-frame с мангальными зонами, баня и банный чан, прокат сезонного инвентаря. Для детей оборудована игровая площадка. При аренде домика посещение фермы включено.

Адрес: Алексеевский район, село Билярск, ул. Садовая, 2.

«Корабли пустыни» в питомнике Camelrussia

В Спасском районе, в селе Три Озера, расположен питомник Camelrussia – «Царство верблюдов». Главные жители фермы – чистопородные бактрианы, крупнейшие в мире верблюды. Общение с «кораблями пустыни» приносит радость и детям, и взрослым.

Ферма открыта круглый год. Экскурсии длятся от 15 до 45 минут. На них можно узнать все о двугорбых красавцах, погрузиться в историю времен Волжской Булгарии, сделать фото и покормить животных (только едой с фермы). А еще на верблюдах можно покататься.

На территории фермы есть магазин. Там продают сувениры и изделия из верблюжьей шерсти, верблюжье молоко и косметику на его основе. Можно увидеть, как перерабатывают шерсть и делают одеяла и подушки.

Адрес: Спасский район, село Три Озера, ул. Школьная, 114.

Как производят молоко: экскурсии на ферме «ЭкоНивы»

В Бугульминском районе в животноводческом комплексе «Наратлы» проходят экскурсии проекта «ЭкоНива», где можно увидеть работу современной молочной фермы изнутри.

В начале экскурсии гостей знакомят с условиями содержания животных разных возрастов: от домиков, где живут телята до трех месяцев, до дворов со взрослыми коровами. Экскурсоводы рассказывают о кормозаготовке, формировании рациона и особенностях ухода за животными.

Посетителям также показывают доильную установку «Карусель» и объясняют, что происходит с молоком до его отправки на переработку. Завершается программа дегустацией молочной продукции и мастер-классами.

Адрес: Бугульминский район, деревня Зеленая Роща, ул. Шоссейная, 4а.

Конный дворик «Алмакай»: познакомиться с татарской породой лошадей

В Лениногорском районе, в поселке Верхний Каран, работает конный дворик «Алмакай» – первый центр по восстановлению татарской породы лошадей. Здесь гости могут поближе познакомиться с животными, прокатиться верхом и узнать о традициях татарского коневодства.

Посетителям предлагают прогулки на лошадях, катание на арбе и санях, фотосессии, экскурсии и многое другое. Любители лошадей могут ухаживать за животными, учиться понимать их повадки и управлять этими красивыми и сильными созданиями.

Конный дворик «Алмакай» сочетает агротуризм и образовательную программу: здесь не только наслаждаются общением с лошадьми, но и знакомятся с историей татарской породы.

Адрес: Лениногорский район, деревня Верхний Каран.

Тяжеловозы и скакуны: лошадиная ферма в Арском районе

В Арском районе с 2013 года действует крестьянско-фермерское хозяйство Айзата Салахова, где занимаются разведением лошадей и производством целебного кумыса.

Ферма расположена у реки Кисьмесь и подходит для спокойного загородного отдыха.

Здесь разводят советских тяжеловозов и английских скакунов. Владимирские тяжеловозы считаются одной из самых крупных пород в России – они достигают до 160 см в холке и весят около тонны. Кобылы отличаются высокой молочностью, их молоко используют для производства кумыса.

Английские скакуны, напротив, известны своей скоростью и выносливостью – они легко преодолевают длинные дистанции. Посетители могут познакомиться с лошадьми, узнать об особенностях пород и увидеть, как устроено хозяйство.

Адрес: Арский район, село Сикертан.

Рыбная fish’ка Татарстана

В рыбоводном комплексе «Биосфера фиш» недалеко от Казани разводят осетра, стерлядь и форель. Здесь можно увидеть весь цикл выращивания рыбы – от мальков до взрослых особей, а также узнать, как происходит зарыбление водоемов.

Во время экскурсии посетителям показывают инкубаторы и так называемый рыбий детский сад, где выращивают осетровых. Гости могут понаблюдать за развитием рыбы, узнать об особенностях ее питания и содержания, а затем прогуляться вдоль прудов с карпами и белыми амурами.

На территории комплекса оборудованы искусственные водоемы для рыбалки – здесь можно попробовать поймать рыбу самостоятельно. Можно заглянуть и в фишмаркет, где продают свежую рыбу, деликатесы холодного и горячего копчения, малосольную продукцию, российские соленья и, конечно, черную икру.

Адрес: Лаишевский район, деревня Кзыл-Иль, ул. Солнечная, 2в.

Павлины, страусы и… татарский быт в «Татар авылы»

В деревне Исаково, что неподалеку от Свияжска, расположен этнографический музей под открытым небом «Татар авылы». На территории комплекса воссоздана атмосфера старинной татарской деревни: деревянные дома, ремесленные мастерские и предметы быта разных сословий.

Для семей с детьми одной из главных точек притяжения становится контактный зоопарк. Здесь можно вблизи увидеть павлинов, страусов, уток, кроликов и овец, понаблюдать за их повадками и провести время на свежем воздухе. Юным посетителям предлагают прокатиться на пони, осликах или лошадях. Каждый год здесь организуют различные фестивали, ярмарки ремесленных изделий и традиционных продуктов питания, конные скачки.

Прогулку по музею можно совместить с осмотром старинных построек и мастерских, что также превратит поездку в знакомство с традициями и укладом жизни татарской деревни.

Адрес: Зеленодольский район, деревня Исаково, ул. Полевая, 40.

Экологический отдых

Экологический туризм в Татарстане предполагает ответственное путешествие в природные зоны, где сочетаются отдых, обучение и поддержка местных сообществ. Он способствует сохранению биоразнообразия, охране окружающей среды и снижению негативного воздействия туристов на природу.

В экотуризме обычно посещают фермерские хозяйства, контактные зоопарки и питомники, участвуют в мастер-классах по традиционным ремеслам, пробуют местные продукты и дегустируют деликатесы. Такой отдых делает путешествие познавательным, семейным и безопасным для природы.

Особое внимание уделяется мероприятиям национального проекта «Экологическое благополучие», направленным на сохранение природных территорий и развитие устойчивого туризма в республике.