Страусиную ферму в Высокогорском районе РТ посетили более 10 тысяч туристов

Страусиную ферму крестьянско-фермерского хозяйства «Котдусов» в Высокогорском районе Татарстана в прошлом году посетили более 10 тысяч туристов и экскурсантов. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

Развитием агротуризма Габделахмат Котдусов занялся при поддержке ведомства в 2010 году. До этого почти 20 лет занимался растениеводством и животноводством. В новую «Страусиную ферму» хозяин вложил много труда, упорства и средств, и, как считает фермер, усилия оказались не напрасными. Сейчас про этот объект знают не только в городах и районах республики, но и в ряде регионов России.

«Помню, приехала как-то семейная пара с ребенком, сыну на вид лет 9-10. Мальчик говорит, показывая на лошадь „а много эта корова дает молока?“. Да хотя бы ради просвещения детей — и то стоило завести эту ферму», — поделился воспоминаниями фермер.

По словам Габделахмата Котдусова, содержать хозяйство непросто. Только кормовых рационов здесь насчитывается более 30. Надо кормить не только страусов, корову, теленка, лошадь, коз, но и верблюдов, кенгуру, яка, фазанов, павлинов, осла, аиста, черепах и других животных. У каждого животного есть свои физиологические особенности и требования, отмечает фермер.

Главной «фишкой» фермы являются африканские и австралийские страусы. Глава фермы лично проводит экскурсии, рассказывает и отвечает на все вопросы, даже организовывает викторины для школьников, которые посещают ферму организованными группами. На этот раз ученики разгадывали головоломку: почему у африканских страусов яйца белого цвета, а у австралийских эму — темно-зеленого.

Также необходимо строго контролировать и отношения обитателей фермы с экскурсантами. Кто-то из школьников недавно угостил кенгуру хлебом, что делать запрещено.

«Наша ферма семейная. В деле задействованы не только я сам и моя супруга, но и дочери, зятья и даже внучка. Всем дело находится», — поделился фермер.