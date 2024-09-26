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Стратегию устойчивого развития Казани могут принять в конце года
Стратегию устойчивого развития Казани могут принять в конце этого года. Одно из ее направлений - решение вопросов с отходами. Об этом сообщил журналистам мэр Казани Ильсур Метшин на третьем Казанском международном юридическом форуме.
«Мы разрабатываем стратегию ESG. В конце года на сессии Казанской городской думы планируем принять соответствующее решение», - рассказал градоначальник.
Метшин отметил, что стратегия затронет одну из городских проблем - накопление мусора. «Когда я начинал работать мэром, 550 тонн мусора в день образовывалось, сегодня – 1,5 тыс. тонн. С этим нужно что-то делать. И в основе всего лежит закон, правоприменение», - подчеркнул он.
По мнению мэра, необходимо обсуждать, какие федеральные, республиканские, городские нормативные акты нужно принять для того, чтобы «не только говорить об экологии, но и делать конкретные шаги».
«Для нас очень важно, чтобы Казань наряду с высоким званием столицы Татарстана оставалась в авангарде тех преобразований, которые диктует жизнь», - заявил глава города.
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