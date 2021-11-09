Стратегия развития Казанки и набережная Кабана получили «Архитектурный дизайн года»

Сразу два казанских проекта — Стратегия развития реки Казанки и набережная озера Кабан — стали обладателями звания «Архитектурный дизайн года» премии BLT Built Design Awards. Это ежегодная международная премия, которая выявляет лучшие в мире проекты в области архитектуры, дизайна интерьеров и строительства. Об этом сообщает Фонд «Институт развития городов РТ».

Стратегия развития реки Казанки победила в номинации «Градостроительство: крупные проекты комплексного развития». Стратегию одобрил в 2020 году Президент РТ Рустам Минниханов. Проект предполагает появление к 2030 году крупнейшей в России экосистемы из 12 прибрежных парков.

В категории «Ландшафт» победила набережная озера Кабан. Концепция прибрежной зоны в 2017 году была создана победителем международного конкурса — российско-китайским консорциумом Turenscape + МАП architects. Эскизный проект разработали и реализовали архитекторы из «Архдесанта».