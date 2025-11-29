news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Политика 29 ноября 2025 08:00

Стратегия нацполитики России, банки против маркетплейсов и рывок Челнов: акценты недели

Главные события Татарстана – в видеоподкасте «Акценты недели»

Читайте нас в
Телеграм

Владимир Путин утвердил Стратегию национальной политики РФ, Набережные Челны обошли Казань в рейтинге городов России, а ведущие банки страны атакуют маркетплейсы. Эти темы в видеоподкасте «Акценты недели» обсудили главный редактор «Татар-информа» Ринат Билалов, блогер и обозреватель Альберт Бикбов и ведущий программы Артур Халилуллов.

Стратегия нацполитики России, банки против маркетплейсов и рывок Челнов: акценты недели
Не менее 80% граждан РФ должны быть удовлетворены качеством обеспечения своих этнокультурных потребностей
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Национальная политика России и Татарстана

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил Стратегию государственной национальной политики РФ на период до 2036 года. Документ размещен на портале официальной публикации правовых актов.

В соответствии с целями Стратегии доля граждан России, положительно оценивающих отношения между представителями разных национальностей, должна составить к 2036 году не менее 85%, а уровень общероссийской идентичности – не менее 95%.

Для Татарстана также важен другой целевой показатель: не менее 80% граждан РФ должны быть удовлетворены качеством обеспечения своих этнокультурных потребностей.

Участники программы обсудили значение стратегии для Татарстана и России.

Набережные Челны заняли 10-е место в рейтинге российских городов по оценке качества жизни населением по итогам 2025 года

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Рейтинг от Финуниверситета: Челны обошли Казань по качеству жизни

Набережные Челны заняли 10-е место в рейтинге российских городов по оценке качества жизни населением по итогам 2025 года. Казань при этом оказалась лишь 25-й. Мониторинг был организован Финансовым университетом при Правительстве РФ.

Отметим, что топ-5 городов составили Москва, Севастополь, Грозный, Сочи и Санкт-Петербург.

Спикеры видеоподкаста разобрали причины высокой позиции Челнов, рассмотрели критерии рейтинга Финуниверситета и не согласились с местом столицы Татарстана в нем.

Эльвира Набиуллина рекомендовала Максиму Решетникову запретить онлайн-площадкам устанавливать разную цену на товар в зависимости от способа оплаты

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости

Банки открыли «сезон охоты» на маркетплейсы

Центробанк РФ встал на сторону крупнейших банков в их споре с маркетплейсами из-за скидок, предоставляемых последними покупателям через собственные финансовые учреждения.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина рекомендовала министру экономического развития РФ Максиму Решетникову запретить онлайн-площадкам устанавливать разную цену на товар в зависимости от способа оплаты. В качестве дополнительного контролера она предложила привлечь Федеральную антимонопольную службу.

Участники программы «Акценты недели» рассмотрели доводы сторон и высказали свое мнение по этому инфоповоду.

#Владимир Путин #Рустам Минниханов #национальная политика #маркетплейс #банки #Казань #Набережные Челны
news_right_1
news_right_2
news_right_3
news_bot
В топе
Минниханов заявил оманскому министру об огромном потенциале сотрудничества

Минниханов заявил оманскому министру об огромном потенциале сотрудничества

28 ноября 2025
Рустам Минниханов посетил обновленный Московский рынок в Казани

Рустам Минниханов посетил обновленный Московский рынок в Казани

28 ноября 2025