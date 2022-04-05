Стратегия Казанки на 2022 год включит работы на Голубых озерах и в парке «Спортивный»

Стратегия развития реки Казанки в 2022 году будет продолжена. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, трудностей общения с иностранными коллегами-архитекторами не возникает, рассказала на брифинге в Кабмине РТ руководитель департамента архитектурных проектов фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

Спикер напомнила, что в рамках Стратегии развития реки Казанки до 2030 года будет создано 12 объектов. Реализация началась в 2019 со строительства экстрим-парка «УРАМ». В 2021 году была благоустроена часть набережной вдоль Кремлевской дамбы. В 2022 году запланировано два вида работ на Голубых озерах: это благоустройство и берегоукрепление, а также дноуглубительные работы в парке «Спортивный».

«Стратегия не останавливается, несмотря на разные ситуации, в которых мы с вами пребываем. Она планомерно реализуется. В фокусе 2022 года — благоустройство Голубых озер. В парке „Спортивный“, который стал победителем голосования прошлого года, необходимо провести дноуглубительные работы, работы по устройству очистных сооружений», — рассказала Наиля Зиннатуллина.

Специалисты фонда «Институт развития городов РТ» продолжают общение и взаимодействие с иностранными партнерами, в частности с создателем концепции развития парка у «Чаши» зарубежным архитектором Мишелем Пена, а также авторами Стратегии — бюро Orchestra Design, которое работает в Санкт-Петербурге и Париже.

«Трудностей общения с иностранными коллегами у нас нет. Я надеюсь, что так и будем продолжать работу в хорошем темпе», — подчеркнула Наиля Зиннатуллина.