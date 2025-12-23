Стратегия КАМАЗа до 2036 года: новые грузовики, экспорт и роботизация производства

Фото: пресс-служба КАМАЗа

Совет директоров КАМАЗа утвердил обновленную программу стратегического развития компании на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года – стратегию «КАМАЗ-2030/2036», представленную теперь в публичной версии.

В изначальной стратегии 2023 года рассматривался риск-ориентированный сценарий как потенциально возможный, однако его реализация оказалась более негативной, чем ожидалось.

Основными факторами, потребовавшими пересмотра стратегии, стали:

резкое сокращение спроса на крупнотоннажные грузовые автомобили на российском рынке – с 111 тыс. штук в 2024 году до 52 тыс. штук в 2025 году, при прогнозируемом медленном восстановлении;

значительные нераспроданные запасы импортных грузовиков и возвратный парк лизинговых автомобилей, сопоставимые с годовым объемом рынка;

снижение операционной рентабельности компании из-за ценовой конкуренции с иностранными производителями;

рост затрат на обслуживание долговых обязательств в условиях высокой ключевой ставки и необходимость оптимизации инвестиционной программы.

Согласно данным, выручка предприятия к 2030 году должна вырасти до 655 млрд рублей, а к 2036 году – до 977 млрд рублей. Среднегодовой темп роста составит 7,9%, что значительно выше уровня инфляции, и будет достигаться за счет расширения масштабов производства и диверсификации бизнеса.

Продажи грузовых автомобилей планируется увеличить с 35 тыс. штук в 2024 году до 51 тыс. в 2030 году и до 56 тыс. к 2036 году. Отмечается, что это – стратегический вызов для компании, так как с 2008 года КАМАЗ не выпускал более 50 тыс. грузовиков в год.

Доля экспорта грузовой техники к 2030 году должна составить 13%, а к 2036 году – 17%.

Показатель EBITDA от выручки, по прогнозу, составит 7% в 2030 году и 8% в 2036 году, что соответствует среднеотраслевому уровню рентабельности в коммерческом автопроме.

Кроме того, среди стратегических приоритетов – новые поколения грузовых автомобилей и пассажирского транспорта, создание высокотехнологичной локализованной компонентной базы и роботизация производства и логистики, цифровизация процессов.