В список ключевых целей западных стран можно смело внести разорение России, но это вряд ли реализуемо. Мнение депутата бундестага Севим Дагделен приводится в газете Junge Welt, передает РИА Новости.

По мнению политика, НАТО во главе с Германией делает все, чтобы Россия и Украина не смогли примириться.

«Западная стратегия глупа и безответственна по двум причинам, — заявила Дагделен. — Во-первых, с каждым днем и с каждой дополнительной поставкой оружия Киеву возрастает опасность перерастания конфликта в третью мировую войну, что неизбежно приведет к ядерному уничтожению Европы. Во-вторых, это просто цинично».

Депутат подчеркнула, что от попыток Запада «загубить» Россию экономической войной страдают не россияне, а именно европейцы. Кроме того, несмотря на все усилия Вашингтона и Брюсселя, Президент России Владимир Путин не стал изгоем на международной арене.

«Мир не хочет осуждать Россию за конфликт на Украине, — сказала Дагделен. — И удивительно, что многие страны, наоборот, обвиняют Запад в эскалации и двойных стандартах».

Санкционное давление на Россию увеличилось после того, как 24 февраля Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение, на сегодняшний день ЕС ввел уже восьмой пакет санкций.