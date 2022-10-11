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Ру Тат
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Политика
11 октября 2022  12:23

«Стратегия глупа»: депутат бундестага назвала главной целью Запада разорение России

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В список ключевых целей западных стран можно смело внести разорение России, но это вряд ли реализуемо. Мнение депутата бундестага Севим Дагделен приводится в газете Junge Welt, передает РИА Новости.

По мнению политика, НАТО во главе с Германией делает все, чтобы Россия и Украина не смогли примириться. 

«Западная стратегия глупа и безответственна по двум причинам, — заявила Дагделен. — Во-первых, с каждым днем и с каждой дополнительной поставкой оружия Киеву возрастает опасность перерастания конфликта в третью мировую войну, что неизбежно приведет к ядерному уничтожению Европы. Во-вторых, это просто цинично».

Депутат подчеркнула, что от попыток Запада «загубить» Россию экономической войной страдают не россияне, а именно европейцы. Кроме того, несмотря на все усилия Вашингтона и Брюсселя, Президент России Владимир Путин не стал изгоем на международной арене. 

«Мир не хочет осуждать Россию за конфликт на Украине, — сказала Дагделен. — И удивительно, что многие страны, наоборот, обвиняют Запад в эскалации и двойных стандартах».

Санкционное давление на Россию увеличилось после того, как 24 февраля Президент Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Западные страны осудили это решение, на сегодняшний день ЕС ввел уже восьмой пакет санкций.

#антироссийские санкции #спецоперация на Украине
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