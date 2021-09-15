Стратегии робота-советника ВТБ Мои Инвестиции стали доступны от 5 тыс. рублей или $100

Клиенты ВТБ Капитал Инвестиции теперь могут подключить в мобильном приложении ВТБ Мои Инвестиции стратегии робота-советника для рублевых или долларовых портфелей, сформированных из БПИФ, начиная с 5 тыс. рублей или $100. Раньше порог входа составлял 50 тыс. рублей для рублевых стратегий и $1000 — для долларовых. Подключение и помощь робота бесплатна.

Стратегии робота-советника из БПИФ, основанные на модели известных экономистов Ф. Блэка и Р. Литтермана, формируются на основе глобального индексного портфеля, который является оптимальным с точки зрения отношения доходность/риск в долгосрочной перспективе.

На текущий момент в приложении ВТБ Мои Инвестиции доступны девять стратегий робота-советника на основе БПИФ. Это пять долларовых портфелей: ультраконсервативный, консервативный, сбалансированный, агрессивный и ультраагрессивный, а также четыре рублевых: консервативный, сбалансированный, агрессивный и ультраагрессивный в зависимости от инвестиционного профиля.

С момента снижения порога входа только за одну неделю количество счетов, подключенных к услуге робота-советника со стратегиями на основе фондов ВТБ, увеличилось почти вдвое и достигло по состоянию на 10 сентября 2021 года более 3 тыс.

Стратегии робота-советника из БПИФ, помимо сниженного порога входа, имеют ряд преимуществ: возможность инвестировать в корзину различных классов активов, торгующихся на различных рынках, широкую диверсификацию инвестиций (предполагающую меньший риск), высокую налоговую эффективность, отсутствие брокерской комиссии за сделки через приложение по стратегиям из биржевых фондов ВТБ.

«Снижение стартовой суммы для подключения робота-советника позволит начинающим инвесторам протестировать сервис и убедиться в его эффективности. Кроме того, сокращение порога входа позволит диверсифицировать инвестиции даже при небольшой сумме вложений. Мы стремимся, чтобы как можно больше людей могли воспользоваться услугами наших экспертов, так как видим, что наши клиенты все более осознано подходят к инвестированию и хотят получить диверсифицированный портфель начиная даже с небольших сумм», — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ.