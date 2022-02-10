Стратегии молодежной политики разработаны в 19 районах Татарстана

В 19 районах Татарстана уже разработаны стратегии работы с молодежью. Об этом заявил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов на 29-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва.

«В прошлом году мы взялись за фундаментальную задачу — разработать межотраслевую Стратегию молодежной политики в каждом муниципалитете. В 19 районах такие стратегии уже разработаны», — рассказал докладчик.

Сулейманов заверил, что работа продолжится и в этом году. «Вместе с Аграрным молодежным объединением и Молодежным парламентом будем вовлекать молодежь в эту работу», — подчеркнул он.