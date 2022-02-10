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Общество
10 февраля 2022  13:18
Надежда Гордеева

Стратегии молодежной политики разработаны в 19 районах Татарстана

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В 19 районах Татарстана уже разработаны стратегии работы с молодежью. Об этом заявил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов на 29-м заседании Государственного Совета РТ VI созыва. 

«В прошлом году мы взялись за фундаментальную задачу — разработать межотраслевую Стратегию молодежной политики в каждом муниципалитете. В 19 районах такие стратегии уже разработаны», — рассказал докладчик. 

Сулейманов заверил, что работа продолжится и в этом году. «Вместе с Аграрным молодежным объединением и Молодежным парламентом будем вовлекать молодежь в эту работу», — подчеркнул он.

#молодежная политика #минмолодежи рт #госсовет рт
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