Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Стратегический ход». Иранский журналист объяснил значение саммита БРИКС для Тегерана
Саммит БРИКС в Казани имеет огромное значение для Исламской республики Иран. Об этом «Татар-информу» сообщил иранский журналист Хаял Муаззин.
«Иран примет участие в предстоящем саммите БРИКС в Казани на самом высоком уровне. Этот форум имеет огромное значение для страны, поскольку БРИКС представляет собой платформу для стран с развивающимися экономиками, где Иран может укрепить свои позиции на мировой арене», – сказал Муаззин.
По его словам, участие Ирана — это не просто важная дипломатическая миссия, но и шаг к интеграции в новый мировой экономический порядок, который формируется вне доминирования западных стран.
«Для Ирана это значит не только возможность расширить свои экономические и торговые связи с Россией, Китаем, Индией и другими странами-участницами, но и шанс на то, чтобы противостоять экономическим санкциям, наложенным западными странами», – отметил спикер.
Участие в саммите в Казани, как подчеркнул Муаззин, предоставляет Ирану возможность диверсифицировать свою внешнюю торговлю, что особенно важно в условиях международного давления.
«Для Ирана участие в БРИКС — это стратегический ход, который укрепит его позиции не только в регионе, но и в глобальной политике, а также откроет новые возможности для экономики», – заключил он.
Саммит БРИКС в Казани пройдет с 22 по 24 октября.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»