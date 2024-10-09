«Стратегический ход». Иранский журналист объяснил значение саммита БРИКС для Тегерана

Фото: личный архив Хаяла Муаззина

Саммит БРИКС в Казани имеет огромное значение для Исламской республики Иран. Об этом «Татар-информу» сообщил иранский журналист Хаял Муаззин.

«Иран примет участие в предстоящем саммите БРИКС в Казани на самом высоком уровне. Этот форум имеет огромное значение для страны, поскольку БРИКС представляет собой платформу для стран с развивающимися экономиками, где Иран может укрепить свои позиции на мировой арене», – сказал Муаззин.

По его словам, участие Ирана — это не просто важная дипломатическая миссия, но и шаг к интеграции в новый мировой экономический порядок, который формируется вне доминирования западных стран.

«Для Ирана это значит не только возможность расширить свои экономические и торговые связи с Россией, Китаем, Индией и другими странами-участницами, но и шанс на то, чтобы противостоять экономическим санкциям, наложенным западными странами», – отметил спикер.

Участие в саммите в Казани, как подчеркнул Муаззин, предоставляет Ирану возможность диверсифицировать свою внешнюю торговлю, что особенно важно в условиях международного давления.

«Для Ирана участие в БРИКС — это стратегический ход, который укрепит его позиции не только в регионе, но и в глобальной политике, а также откроет новые возможности для экономики», – заключил он.

Саммит БРИКС в Казани пройдет с 22 по 24 октября.