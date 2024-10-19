Стратегический шаг: КНИТУ будет готовить специалистов по полиолефинам для СИБУРа

«Открытие лаборатории — это значимый шаг для всей химической промышленности страны»

В Казанском национальном исследовательском технологическом университете (КНИТУ) открылась первая в России учебная лаборатория, созданная в рамках передовой инженерной школы «ПромХимТех». В ней будут готовить специалистов в области синтеза, технологии получения и переработки полиолефинов. Ключевым партнером выступила компания СИБУР.

«Проект родился из задач, которые нам диктует сама жизнь. Ведь привлечение молодых, квалифицированных, талантливых специалистов на работу — это одна из ключевых задач бизнеса. А подготовка квалифицированных кадров – это главное в заведении высшего образования. Объединение этих усилий нашло применение в подготовке полиолефиновых кадров», – отметила руководитель проектов ООО «СИБУР-Инновации» Ирина Кузьмина.

Лаборатория полиолефинов – это четыре новых пространства, созданные для непрерывного учебного процесса. Из них три оборудованы для проведения практических работ. На момент открытия в них насчитывается порядка 50 единиц необходимой техники, в дальнейшем материально-техническую базу планируют расширять. Четвертое пространство – учебный класс.

«Открытие первой в России учебной полиолефиновой лаборатории — это значимый шаг не только для Татарстана, но и для всей химической промышленности страны. Новая образовательная платформа позволит готовить высококвалифицированных специалистов, необходимых для дальнейшего роста и инноваций в этой стратегически важной отрасли. Проект отражает наше стремление к развитию отечественных технологий и укреплению кадрового потенциала. Мы уверены, что выпускники программы станут лидерами индустрии и внесут важный вклад в развитие полимерных производств в России», – сказал заместитель министра промышленности и торговли РТ Дмитрий Гуськов.

«Россия – один из крупнейших в мире производителей полиолефинов»

Полиолефины – самые крупнотоннажные полимеры, объяснила Ирина Кузьмина. Они относятся к числу наиболее распространенных термопластов, представителями которых являются полиэтилен, полипропилен, полибутилен и их сополимеры. Методом экструзии из них получают пленку, трубы, шланги, листовые материалы, различные емкости и другие изделия. Россия – один из крупнейших в мире производителей полиолефинов, на долю СИБУРа при этом приходится 80% от общего объема производимых полиолефинов.

«На текущий момент объем производства в стране достигает порядка 5,3 млн тонн и в ближайшие 5 лет вырастет до 11 млн. Это значительная часть экономического роста страны и в целом химической отрасли, значимая часть бизнеса для компаний. Создание подобной лаборатории позволит интегрировать науку, образование и бизнес, перейти к решению практических задач», – подчеркнул директор по R&D и инновациям компании СИБУР Сергей Тутов.

Представители СИБУР также обратили внимание на то, что в стране хорошо развита химическая школа, однако целенаправленного обучения по полиолефинам до сегодняшнего дня не существовало ни в одном учебном заведении.

КНИТУ становится платформой для подготовки специалистов в области высокотехнологичных материалов

«СИБУР ПолиЛаб» — одна из научных площадок СИБУРа, обрастает новыми задачами. Кроме того, в 2026 году в Казани откроется новый исследовательский центр «СИБУР Холдинга» для прорывных разработок, который объединит под своей крышей более 300 талантливых ученых. Для обеспечения кадрами всего этого многообразия деятельности в области полиолефинов, а также для формирования дальнейшего научного потенциала было принято решение о необходимости подготовки кадров узкой специализации. Так появился на свет проект создания полиолефиновой лаборатории совместно с одним из ведущих технологических вузов страны – КНИТУ, и передовой инженерной школой «ПромХимТех».

Ключевая задача лаборатории – это реализация магистерской программы по применению и переработке полиолефинов. Она включает в себя базовый курс по полимерам и специальные курсы по разработке, получению и переработке полиолефинов, практику полного цикла синтеза, катализа и применения этих крупнотоннажных полимеров. «СИБУР Холдинг» закрепит за каждым студентом своего наставника, а также предоставит им возможность пройти стажировки на производственных предприятиях и в R&D-центрах. Кроме того, компания обязуется трудоустроить всех магистрантов по результатам обучения.

Ежегодно в КНИТУ планируют готовить до 24 специалистов. После окончания курса они смогут работать в таких направлениях, как научно-исследовательская деятельность (R&D), пилотные установки, производственные подразделения и технический сервис. Помимо преподавателей Казанского национального исследовательского института к учебному процессу привлекут экспертов СИБУРа. Планируется, что лаборатория будет загружена не только обучением магистрантов, но и выполнением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Также предусмотрено дистанционное обучение сотрудников компании.

«Создание первой в России полиолефиновой лаборатории — это стратегический шаг для нашего университета и всей страны. Мы рады тому, что наш вуз становится платформой для подготовки специалистов в области высокотехнологичных материалов, которые будут востребованы на предприятиях крупного промышленного сектора. Взаимодействие с лидерами индустрии, такими как СИБУР, позволяет нашим студентам получить не только глубокие теоретические знания, но и уникальный практический опыт», – отметил ректор КНИТУ Юрий Казаков.

Он также подчеркнул, что важным для вуза является дальнейшее трудоустройство выпускников по полученной ими в КНИТУ специальности. Обучение по магистерской программе в новой полиолефиновой лаборатории позволит реализовать это в рамках предприятий СИБУРа.

Объем инвестиций в новую лабораторию – 120 млн рублей

Объем инвестиций на материально-техническое оснащение новой лаборатории составил порядка 120 млн рублей. При этом 60 млн – это средства федерального гранта, остальную часть инвестировала компания СИБУР.

«Создание лаборатории вместе с запуском магистерской программы – это важный вклад в развитие отрасли. Сегодня рынок полиолефинов динамично развивается и квалифицированные кадры с необходимыми компетенциями играют ключевую роль в поддержании нашего лидерства. Мы уверены, что сотрудничество с КНИТУ в рамках этой программы поможет нам воспитать специалистов, которые будут решать самые амбициозные задачи в сфере полимерных технологий. Рассчитываем на то, что выпускники магистратуры в будущем свяжут свою жизнь с наукой и смогут реализовать свой потенциал в строящемся R&D-центре СИБУРа в Казани», – заключил руководитель «СИБУР Инновации» Ильназ Зарипов.

В рамках церемонии открытии первой в России лаборатории полиолефинов ректор КНИТУ Юрий Казаков, директор по R&D и инновациям СИБУР Сергей Тутов и генеральный директор «СИБУР ПолиЛаб» Константин Вернигоров подписали памятную табличку. После этого представители СИБУР, «ПромХимТех» и КНИТУ встретились с первыми 12 студентами, обучающимися в рамках магистерской программы «Производство, переработка и применение полиолефинов» и ответили на волнующие их вопросы. В рамках встречи главный специалист отдела координации взаимодействия по техническим наукам АН РТ, кандидат экономических наук Любовь Овсиенко передала студентам поздравление от президента академии Рифката Минниханова и напутствовала их.

«Во-первых, вы действительно попали в самые передовые критические и сквозные технологии. Во-вторых, вы будете работать на самом современном оборудовании. В-третьих – это ваш сознательный выбор, и у вас есть, у кого учиться. Вы будете учиться не только в этих стенах, а также в СИБУРе, вы будете ездить на лучшие предприятия России и мира тоже. И все это станет вашим личным человеческим капиталом. Учеба не бывает легкой, она не бывает веселой, это труд. Но это тот труд, то напряжение, которое позволяет вам вырасти над самим собой. Вы же знаете, что самая тяжелая победа – это победа над самим собой. Вот этой победы вы сможете добиться», – подчеркнула она.