Стратегический переход: как полимерная тара меняет логистику и ретейл в России

На площадке «Нижнекамскнефтехима» прошла стратегическая сессия СИБУРа и компании «Ай-Пласт», в ходе которой партнеры обменялись своими оценками емкости и тенденций рынка логистической полимерной упаковки, а также определили перспективные ниши для применения тары из синтетических материалов.





Автоматизация складов и развитие пулинговых операций

Руководитель службы маркетинга СИБУРа Андрей Зотов раскрыл ключевые тренды в сегменте жесткой упаковки. Наиболее заметное влияние на этот рынок оказывает развитие электронной торговли. Рост e-com сопровождается развитием автоматизации на всех направлениях торговли. Автоматизация ускоряет бизнес-процессы и увеличивает производительность труда. Стремительное развитие электронной торговли предъявляет новые требования к решениям для хранения и логистики.

Разработка и внедрение новых полимерных решений происходит в партнерстве производителей и переработчиков. «СИБУР обладает аналитикой и экспертизой, которые существенно помогают нам в развитии. Мы, в свою очередь, создаем и стимулируем спрос у клиентов, что увеличивает объемы переработки», – заявил директор по развитию компании «Ай-Пласт» Владимир Цецхладзе.

Участники дискуссии проанализировали состояние российского рынка жесткой упаковки, обсудили ключевые макроэкономические вызовы и драйверы роста. Среди них, в частности, автоматизация складов – это тренд, который требует новых решений в упаковке. Поддоны и ящики из традиционных материалов подвержены воздействию влаги, а щепки и элементы крепежа могут стать причиной остановки и поломки сложного оборудования. В свою очередь, унифицированная полимерная тара обладает стабильным весом и размерами, не боится влаги и максимально подходит для применения депаллетайзерами, 3D-шаттлами, штабеллерами, нанесения RFID-меток для отслеживания перемещения, автоматического сбора статистики.

В то же время партнеры пришли к заключению, что отрасли необходима стандартизация и унификация требований к таре для автоматизации – сейчас требования в рамках каждого проекта зачастую уникальны, что создает препятствия для внедрения полимерных решений.

По словам спикеров мероприятия, другим устойчивым трендом на российском рынке становится пулинг, при котором компании вместо самостоятельной закупки и обслуживания логистической тары прибегают к услугам ее аренды. Пулинговые операторы берут все заботы по перемещению, возврату, санобработке, ремонту, закупке и замене тары на себя. Как показывает опыт ряда крупных поставщиков материалов для компаний FMCG сектора, использование такой схемы оказывается экономически более выгодным, чем самостоятельная закупка и обслуживание тары.

«Нижнекамскнефтехим» активно применяет такие решения в логистике – полимерная тара используется для отгрузки каучуков и пластиков, и эти решения позволяют снизить издержки. Это не только экономически выгодно, но и соответствует современным экологическим стандартам, – подчеркнул директор по логистике «Нижнекамскнефтехима» Андрей Жуков.

Полимерная тара снижает издержки сельскохозяйственного сектора и повышает эффективность ретейла

Участники стратегической сессии отметили преимущества перехода крупного бизнеса на использование прочных пластиковых ящиков. Они позволяют снизить потери овощей и фруктов при транспортировке и хранении. Издержки снижаются за счет прочности ящика и перфорации на его дне и стенках. Отверстия позволяют воздуху свободно циркулировать, предотвращая образование конденсата и плесени, что обеспечивает оптимальные условия для хранения скоропортящихся продуктов, таких как фрукты и овощи. По оценке директора дивизиона «Жесткая упаковка» СИБУРа Юлии Румянцевой, потери при транспортировке и хранении урожая с применением полимерных решений сокращаются до 3 процентных пунктов, что в масштабах федерального ретейла и крупных сельхозпроизводителей эквивалентно миллиардам рублей ежегодной экономии.

«Ключевые точки приложения наших усилий с «Ай-Пластом» в этом сегменте – это разработка новых конструктивов оборотных поддонов и ящиков в соответствии с требованиями FMCG сегмента и ритейла, проведение пилотных испытаний с партнерами, тираж позитивного опыта. Сегодня мы уже имеем первый опыт применения подобных решений в ретейле», – отметила директор дивизиона «Жесткая упаковка» СИБУРа Юлия Румянцева.

Автоматизация складов и переход на многооборотную тару помогают компаниям снижать затраты на логистику. Полимерные решения, в отличие от традиционных аналогов, не требуют ремонта и служат в 10 раз дольше. Например, ящики для овощей и фруктов выдерживают до 100 циклов использования. Конструкция такой тары защищает товар от повреждений и дольше сохраняет его свежесть. Примером одного из эффективных решений служит новая марка полиэтилена высокой плотности для аграрного сектора. Из нее в том числе производят и контейнеры для яблок емкостью более 400 кг. Их используют для сбора, хранения и транспортировки урожая. Пластиковая тара из таких материалов легче деревянной, гигиенична, долговечна, экологична и удобна в использовании, обладает высокой ударной прочностью и устойчивостью к любым повреждениям, не подвержена «стрессу» даже в тяжелой среде.

Стратегическое партнерство

Представители компании «Ай-Пласт» заявили на полях сессии амбициозные цели: удвоить продажи к 2028 году и инвестиции в новые технологические линии. Достичь этих планов компании поможет разработка новых решений совместно с СИБУРом.

«Наше сотрудничество с СИБУРом выходит за рамки классических отношений «поставщик – покупатель». Мы вместе формируем рынок полимерных решений, разрабатываем новые продукты и внедряем инновации», – отметил генеральный директор компании «Ай-Пласт» Игорь Удотов.

В свою очередь директор дивизиона «Жесткая упаковка» СИБУРа Юлия Румянцева отметила стратегический характер такого сотрудничества.

«В рамках отраслевого подхода для нас это стандартная практика прорабатывать направления развития с партнерами. «Ай-Пласт» является важным партнером сегмента логистической тары. В ходе таких мероприятий мы совместно нащупываем потенциалы для развития и новые ниши для применения полимерных решений. Фокус этой сессии – мероприятия для развития пулинговоого бизнеса, вывод на рынок новых решений на основе сотового полипропилена. Этот материал открывает уникальные возможности в логистике и упаковке, сырье для данного решения производится на нижнекамском предприятии СИБУРа», – сказала она.

Технологи ПолиЛаба «Нижнекамскнефтехима» с коллегами из «Ай-Пласта» некоторые марки сырья под требования новых решений дорабатывают совместно. И именно прямое тесное сотрудничество позволяет доводить материалы до требуемого качества, отмечают в «Ай-Пласте».

Участники встречи также говорили о том, как стимулировать бизнес к внедрению новых решений в упаковке. Многих при переходе на пластик в логистике смущают большие затраты на старте. Но с учетом более длительного жизненного цикла полимерных поддонов и контейнеров, их прочности и других преимуществ экономическая выгода оказывается весьма значительной по сравнению с необходимостью постоянно закупать недолговечную тару из традиционных материалов, ремонтировать ее, подвергать фумигационной обработке и утилизировать.

Работа дивизиона «Жесткая упаковка» СИБУРа с партнерами в Татарстане – постоянное взаимодействие с переработчиками, направленное на развитие отраслей. К примеру, в мае этого года на предприятии «Казаньоргсинтез» прошел «День Поставщика и Партнера» – событие, которое объединило крупнейших производителей упаковки и регионального флагмана ритейла и домашней кулинарии – компанию «Бахетле». Для СИБУРа ретейл – это стратегический партнер: 75% решений в сегменте жесткой упаковки, произведенной из современных полимерных материалов, в итоге оказывается на полке магазина или в корзине маркетплейса. Внедряя полимерные решения в сфере торговли, СИБУР тесно сотрудничает с крупнейшими игроками этого рынка. Впервые в рамках отраслевого подхода в сегменте ретейла СИБУР провел трехстороннюю встречу для всех переделов в формате «СИБУР как производитель сырья – переработчики – конечный потребитель». На трехсторонней встрече многие полимерные решения были представлены в формате импровизированной выставки.

«Эта площадка позволяет нам всем вместе, от производителя гранул до конечного потребителя, формирующего спрос на полимерные решения, обмениваться опытом и ставить совместные цели, – рассказала Юлия Румянцева. – Для СИБУРа это также возможность формировать вокруг себя экспертное отраслевое сообщество и повышать лояльность производителей-инноваторов и конечных переделов. Это позволяет нам совместно с партнерами выводить на рынок новые высокотехнологичные решения».

«Для нас как для супермаркета домашней еды это было очень полезное мероприятие с точки зрения поиска решений, которые мы можем применять в готовой кулинарии, полочном пространстве и, самое главное, оборотной таре для наших производств», – прокомментировал событие Дмитрий Нециевский, коммерческий директор «Бахетле».

Опережая запросы рынка

Завершила сессию работа в группах по поиску новых направлений применения синтетических материалов в логистике, в том числе сотового полипропилена. Ее участники наметили дальнейшие шаги. Среди них – запуск пилотных проектов в агросекторе, включая разработку полимерных коробов для перевозки цветов, промышленном сегменте – в частности, тара для стекла, и другие применения.

«Такие сессии помогают выстроить прямой диалог между всеми звеньями цепочки – от производства до потребителя. Мы не просто реагируем на запросы рынка, а предлагаем решения заранее, опережая ожидания клиентов. Это важно при разработке новых марок полимеров с улучшенными характеристиками», – резюмировал менеджер по развитию технологий службы главного технолога «Нижнекамскнефтехима» Ильяс Мисбахов.

Участники мероприятия сошлись во мнении, что усилия СИБУРа и «Ай-Пласта» меняют отрасль, а их партнерство направлено на поиск решений, сочетающих удобство, экономичность и экологичность упаковки, альтернативой традиционным материалам.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»