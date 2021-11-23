«Стратегическая тема для страны»: Минниханов провел заседание «Татнефтехиминвеста»

Президенту Татарстана представили перспективные проекты на заседании совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга». Презентации прошедшего совещания были посвящены производству суперкомпозитов, беспроводным технологиям мониторинга оборудования и другим инновационным решениям.

С первым докладом перед участниками заседания выступил ученый из КФУ, член-корреспондент РАН Игорь Антипин. Он рассказал о технологии производства конструкционного термопласта — полифениленсульфида. Вещество позволяет создавать конструкции для работы в условиях как высоких, так и очень низких температур.

«Его структура позволяет создать полимерный материал, который мы относим к суперкомпозиционным. Он сохраняет свои механические свойства при температуре выше 150 градусов, его рабочая температура 250-270 градусов. Этот материал можно использовать для замены металла в конструкциях, он легче, что приводит к снижению их веса в 3-5 раз», — пояснил Игорь Антипин.

По словам ученого, сейчас данный суперкомпозит производят на площадках развитых стран — в Японии, Южной Корее, США, ЕС, а также в Китае. Опытное производство развивается на базе КФУ в Казани.

«Опираться только на импорт — это опасно. Поставки могут перекрыть в любой момент, и мы не сможем производить стратегическое сырье. Поэтому у нас организовано опытно-промышленное производство, эта база позволяет нам проводить опыты с суперконструкционными материалами. Поэтому мы вносим в дорожную карту-2030 создание центра синтетических и природных полимеров и композитов», — резюмировал Антипин.

Производство и создание новых видов полимеров является важным направлением развития отечественной нефтехимии, отметил Президент РТ Рустам Минниханов.

«Мы утром проводили совет директоров [„Татнефти“] и рассматривали в том числе композиционный дивизион. „Татнефть“ здесь тоже серьезно продвинулась, обсуждали новые материалы и подходы. Если у нас есть наработки, давайте внимательно посмотрим [на возможность развертывания промышленного производства суперкомпозита]. Композиты — это будущее. Я думаю, мы и федеральную поддержку тут получим, нужно красиво все это „упаковать“. Это стратегическая тема для страны», — отметил Минниханов.

Другой интересный доклад зачитал завкафедрой лаборатории вибродиагностики КГЭУ Михаил Клюкин, который рассказал о технологии беспроводного слежения за состоянием промышленных агрегатов на предприятиях.

«Система позволяет провести обвязку оборудования предприятия беспроводными датчиками вибрации, температуры, силы тока и другими. Обмен данными идет с „облаком“, поэтому следить за оборудованием можно из любого места», — объяснил суть проекта Клюкин.

«Тема интересная. Коллеги энергетики, нефтехимики — посмотрите, состыкуйтесь. Вопрос диагностики и контроля всегда важен, тем более если это беспроводная технология. Для надежности [предприятий] это будет хорошей мотивацией», — обратился к участникам заседания Минниханов.

Следующая презентация совещания тоже оказалась посвящена беспроводным, а точнее, бескабельным технологиям телеметрии нефтяных скважин. Использование такого оборудования позволяет снизить затраты на производство и оптимизировать добычу нефти, рассказал гендиректор компании «Три-Лоджик» Владимир Калабухов.

«Мы готовы участвовать в пилотных проектах „Татнефти“, малых нефтяных компаний и нацелены на создание производственной площадки в Татарстане», — отметил он.

Минниханов поручил проработать и взять на контроль этот вопрос как со стороны «Татнефти», так и малых нефтекомпаний республики.

Во второй половине заседания с презентацией выступил представитель компании РТСИМ, который рассказал о цифровых образовательных технологиях в нефтехимии. Также с докладом выступил гендиректор компании «СберРешения», который рассказал о новых возможностях для татарстанского бизнеса.

Заключительным пунктом повестки совещания стал организационный вопрос о подготовке к внеочередному собранию акционеров «Татнефтехиминвест-холдинга» — оно состоится 5 декабря.