В Казани обсуждают продвижение контента и участие нейросетей в работе редакций

Фото: © Мария Сушкова / «Татар-информ»

Под Казанью, в молодежном центре «Волга», сегодня и завтра проходит стратегическая сессия по продвижению контента для СМИ. Ее организовало АО «Татмедиа», а участниками стали 100 веб-редакторов и SMM-специалистов редакций СМИ, входящих в медиахолдинг.

В качестве ведущих выступают Иван Макаров, руководитель группы работы с партнерами проекта «Новости» на Дзен.ру, и Николай Афиногенов, руководитель направления продвижения и аналитики VK, специализирующийся на таргетированной рекламе и интеграции нейросетей в маркетинговые процессы, эксперт в области digital-маркетинга.

Сегодня Николай Афиногенов рассказал татарстанским журналистам об основных элементах успешной контент-стратегии для социальных сетей регионального СМИ. Позднее они вместе с Иваном Макаровым объяснят, как с помощью аналитических инструментов «ВКонтакте» и других методов эффективно оценивать вовлеченность и интересы аудитории, изучать метрики и принимать взвешенные решения.

Фото: © Мария Сушкова / «Татар-информ»

Затем Иван Макаров проанализирует ключевые компетенции для цифрового журналиста в условиях современного медиаполя. Речь пойдет об основных навыках и требованиях к профессиональной подготовке журналистов.

Кроме того, запланирована практическая работа в командах над текущими проектами участников — улучшение стратегии, разработка идей и внедрение аналитики.

Завтра Николай Афиногенов расскажет, как формулировать контентные гипотезы (предусмотрено практическое занятие по созданию и проверке контентных гипотез для социальных сетей), а Иван Макаров перечислит особенности работы с платформой «Дзен» (алгоритмы, требования к контенту, создание новостных публикаций, адаптация материалов).

Фото: © Мария Сушкова / «Татар-информ»

Помимо этого, Макаров позднее проведет обсуждение инструментов и технологий нейросетевого редактирования, которые могут быть применены в редакционной деятельности уже сегодня. Будут названы пять ключевых процессов, упрощающих создание и проверку контента.

Следующее занятие с участием Макарова окажется посвящено разработке гайдов и гайдлайнов для упрощения рабочих процессов в медиакомпаниях.

В свою очередь, завершит день опять практическая работа в командах. Наставником выступит Афиногенов, будут разрабатываться идеи и улучшения для текущих проектов участников. Запланировано создание плана действий и шагов по внедрению предложений.

Все участники стратегической сессии получат сертификаты о ее прохождении.