Страсти по допингу и съемка в клипе: как «железная» Камила Валиева готовится к сезону

Олимпийская чемпионка снимается в музыкальных клипах, пока допинговый скандал Камилы Валиевой продолжает греметь на весь мир. Как за океаном вбрасывают новости о допинг-пробе «В», а «Татарская принцесса» готовится к старту сезона – в материале «ТИ-Спорт».

РУСАДА 14 сентября объявила об окончании процесса разбирательства, а результаты допинг-пробы «В» Камилы Валиевой объявят только в конце сентября - начале октября Фото: Михаил Шаров, предоставлено Алсу Валиевой / журнал «Гаилә һәм мәктәп»

Таинственная проба «В»

Американский журналист Дейв Лиз заявил, что повторная допинг-проба «В» Камилы Валиевой дала положительный результат. Информацию заокеанских СМИ зачем-то растиражировал федеральный спортивный канал «Матч-ТВ». Тем временем, никаких официальных данных нет.

Пока известно лишь, что РУСАДА 14 сентября объявила об окончании процесса разбирательства, а результаты объявят только в конце сентября - начале октября. То есть, ждать придётся недолго. Но Валиева сейчас тренируется каждый день. Значит, она готовится к соревнованиям. Об этом «ТИ-Спорт» заявил президент «Самбо-70» Ренат Лайшев.

«Не хочу говорить заранее. Она сейчас тренируется и находится в хорошей форме. Мы понимаем приблизительно, что ждать нам от всего этого. Но что будет, то будет, мы готовы к любым проблемам. Она закалённая борьбой спортсменка, закалённая отношением людей с западного мира. Тем, как они к относятся к нашим спортсменам. Я уверен, что мы увидим её на российских соревнованиях. Желаю ей стойкости и успехов, радовать болельщиков, - заявил наш собеседник.

Камила Валиева останется при своём, с российским паспортом и продолжит защищать честь своей страны Фото: president.tatarstan.ru

Когда увидим Камилу Валиеву на льду

Что ж, о будущем можно сказать сразу. Никто не сомневается, что ещё ближайшие год-два никакие международные соревнования нашим фигуристам не светят. Если только они не сменят гражданство. Но тут Камила Валиева останется при своём, с российским паспортом и продолжит защищать честь своей страны. Тем более, в предстоящем сезоне много внутренних соревнований, на которых придётся доказывать свой высокий уровень. Учитывая, что в личном зачёте на Олимпиаде Валиева, мягко скажем, провалилась, ей придётся восстанавливать свою репутацию. Да и уровень российских фигуристов такой, что каждый год появляются новые звёзды, с которыми приходится бороться за место на вершине.

Уже 24-25 сентября пройдут контрольные прокаты сборной в Москве. Вот к ним сейчас и готовиться Валиева. Нужно показать себя перед тренерским штабом, да и самой понять свой уровень, свою физическую готовность к сезону. А вот первые официальные соревнования пройдут 5-8 октября в Санкт-Петербурге – «Мемориал Панина-Коломенкина».

Чем сейчас занимается «Татарская принцесса»?

Камила Валиева снимается в клипе известного исполнителя Вани Дмитриенко. Как оказалось, фигуристка сама когда-то давно лестно отзывалась о певце. Он это заметил и даже пригласил на свой концерт. Там они познакомились и договорились, что обязательно встретятся ещё раз. Так получилось, что следующая встреча прошла уже на съёмках клипа для нового трека Вани. Там главную роль отдали фигуристке.



«Клип был просто шикарным, мне показалось, что он как фильм – подростковый такой. Это фильм, а мы, фигуристы, – актеры. Но немые актеры. Мы тоже выражаем какие-то чувства, только через танец. А тут нужно было лицом показать эмоцию. Поэтому все было нормально. Мне сказали, какую эмоцию, – я делаю», - говорила Валиева в одном из интервью.

И, конечно же, никто не отменял тренировки. Сейчас у Камилы они до семи вечера. Как она говорит сама, у неё есть свободное время. Стало интересно, сколько же часов «свободного времени» имеет фигуристка? Как она успела в таком режиме сняться в клипе? Большая загадка.

Валиева не только российский лидер, но и мировой лидер фигурного катания. Она давно доказала это своими прокатами Фото: Михаил Шаров, предоставлено Алсу Валиевой / журнал «Гаилә һәм мәктәп»

Чего ждать от Камилы в новом сезоне

Конечно же, не стоит забывать, что Валиева не только российский лидер, но и мировой лидер фигурного катания. Она давно доказала это своими прокатами. Согласен с этим утверждением и Ренат Лайшев.

«Она всегда в форме, однозначно была бы лидерах мировых рейтингов. Она только недавно пришла в большой спорт и ей приходится сталкиваться со всеми тяжестями не только тренировочного процесса, но и давления со стороны запада. Она всё это выдерживает и снова показывает свой высокий уровень», - говорит эксперт.

Нам остается ждать Камилу на ближайших контрольных прокатах. Тем более, они уже совсем скоро. Там мы сможем оценить, в какой форме сейчас находится фигуристка и, может быть, увидим её главного конкурента из новой поросли Этери Тутберидзе или Евгения Плющенко.

Фото на анонсе: Михаил Шаров, предоставлено Алсу Валиевой / журнал «Гаилә һәм мәктәп»