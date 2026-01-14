Страсти по Большунову и ремонт в «Балкыше»: Вяльбе и Фардиев – о Кубке России в Казани

Сегодня, 14 января, в «Татар-информе» состоялась пресс-конференция, посвященная проведению VI этапа Кубка России по лыжным гонкам. Среди спикеров были президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и президент Федерации лыжных гонок РТ Ильшат Фардиев. Подробности с мероприятия – в репортаже «ТИ-Спорта».





Уже завтра Казань в очередной раз станет столицей лыжных гонок России

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В санатории «Балкыш» сделали ремонт после прошлогоднего скандала с Анастасией Кулешовой

Уже завтра Казань в очередной раз станет столицей лыжных гонок России. На территории спорткомплекса «Мирный» пройдет шестой этап Кубка страны. Первые соревнования начнутся в четверг, 15 января, а закончатся в воскресенье, 18 января.

В преддверии старта шестого этапа Кубка России в «Татар-информе» прошла пресс-конференция с участием президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, на которой были обсуждены ключевые организационные вопросы соревнований.

Одной из ключевых тем, конечно, стал вопрос размещения спортсменов в санатории «Балкыш». Напомним, в прошлом году представительница Нижегородской области Анастасия Кулешова оказалась крайне недовольна условиями проживания. В своем телеграм-канале она опубликовала видео, где раскритиковала размер номеров в санатории «Балкыш». Позже Кулешова принесла извинения.

Елена Вяльбе: «Ребята не дадут соврать, как мы живем в Хакасии, где номера в три раза меньше и один туалет на этаж, но никто не жалуется» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Сегодня в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта» Елена Вяльбе позволила себе иронию, заявив, что нижегородской лыжнице удалось сделать неплохую рекламу казанскому санаторию. И хотя Кулешова оказалась чуть ли не единственной спортсменкой, кто пожаловался на условия проживания в «Балкыше», тем не менее за год на территории санатория сделали ремонт.

«Настя в прошлом году договорилась, видимо, чтобы сделать рекламу санаторию таким образом, и они сразу же сделали ремонт. Это была беспрецедентная акция со стороны Насти, она потом сама очень сильно пожалела. Ребята не дадут соврать, как мы живем в Хакасии, где номера в три раза меньше и один туалет на этаж, но никто не жалуется. Это был гормональный всплеск после новогодних салатов», – сказала Вяльбе.

«Размещение спортсменов будет как в прошлом году, квадратный метр номеров не увеличился, но ремонт в санатории провели» Фото: t.me/balkish_kazan

«Размещение спортсменов будет как в прошлом году, квадратный метр номеров не увеличился, но ремонт в санатории провели. Думаю, что это был просто всплеск после Нового года, определенный выброс гормонов произошел, на это будем списывать. Это популярный санаторий, там на полгода уже мест нет, мы за год вперед давали заявки.

Вопрос по гостинице на самом лыжном стадионе остановился пока, но он открытый, будем решать в дальнейшем. На данном этапе по размещению у нас состоялась встреча с руководством гостиницы «Регина», они готовы улучшить свои условия по необходимым нам требованиям и заключить договор на постоянной основе. Проблем мы не видим, но вопрос гостиницы на базе остается открытым», – добавил к этому президент Федерации лыжных гонок РТ Ильшат Фардиев.

Александр Большунов – несомненно, главное лицо российских лыж. В медийном плане конкуренцию олимпийскому чемпиону не может составить ни один другой лыжник Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Доберется ли Александр Большунов до Казани?

Доберется ли Александр Большунов до казанских соревнований? Вопрос открытый и не имеющий точного ответа к этой минуте. Прославленного лыжника еще нет в Казани, а на пути ли он к столице Татарстана – не знает даже Елена Вяльбе, с которой у Сан Саныча серьезно ухудшились личные отношения в последний год.

«Будет ли Александр Большунов в Казани, у меня нет информации, это надо у Юрия Викторовича (Бородавко – тренер сборной России по лыжным гонкам, – прим. Т-и) спрашивать, а если и он не знает, тогда вопросы к Саше. После инцидентов, которые недавно были в публичном поле, у нас контакт прервался, я не лезу к человеку. Все, что нужно, он знает. Он планировал в Италию ехать тренироваться, делал визу, я не имею информации», – сказала Вяльбе.

Александр Большунов – несомненно, главное лицо российских лыж. В медийном плане конкуренцию выдающемуся спортсмену, олимпийскому чемпиону не может составить ни один другой лыжник. Однако на последних соревнованиях фамилия Большунова все чаще фигурирует лишь в центре скандалов. Да и результаты у «короля лыж» на последних этапах Кубка России не впечатляют.

Соревнования в Казани могут реабилитировать Большунова и вернуть ему статус неоспоримого фаворита на российских стартах. Плюс спадет осадок от неприятной истории с лыжником Александром Бакуровым. Но повторимся, что пока точной информации об участии Большунова в казанском этапе Кубка России нет.

По словам Ильшата Фардиева, федерация лыжных гонок РТ делает все возможное, чтобы Коростелев с Непряевой добрались до Олимпиады в Италии Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Это достойные ребята, наша надежда»

Особое внимание на прошедшей пресс-конференции было также уделено выступлению татарстанских лыжников на международной арене. Савелий Коростелев и Наталья Непряева занимаются активной подготовкой к зимним Олимпийским играм в Милане, которые пройдут в феврале 2026 года. Президент Федерации лыжных гонок РТ Ильшат Фардиев оптимистично смотрит в сторону вопроса допуска татарстанских спортсменов к Олимпиаде. По словам руководителя, федерация делает все возможное, чтобы Коростелев с Непряевой добрались до Италии и прославили республику на международных соревнованиях.

«Это достойные ребята, наша надежда. Но мы не можем много комментировать, они должны быть нейтральными спортсменами во всех смыслах, помогать мы им не можем. Что касается точного допуска на Игры – ждем информации в ближайшее время», – подчеркнул Фардиев.

«У них все хорошо, они готовятся к Олимпиаде, ждут медалей Милана. Давайте так, мы все их ждем», – подытожила Елена Вяльбе.