Страсть победила мастерство: почему для Уфы «Зеленое дерби» важнее, чем для «Ак Барса»

«Ак Барс» вышел на лед в будничном режиме, в то время как «Салават» был заряжен на главную битву осени

Фото: ak-bars.ru

Казанцы получили два 60-килограммовых леща за свою самоуверенность

Пресс-службы обеих «зеленых» команд в день дерби выкатили свой креатив в социальных сетях. Как правило, это шутливые ролики с подколами, которые не выходят за грань доброго, но дерзкого юмора. Вот и на этот раз казанцы опубликовали довольно миролюбивый ролик, где сначала разрезается зеленый плод, а когда открывается «мякоть», там показываются голы «Ак Барса» и удачные столкновения с уфимцами. Ну и об Александре Радулове, который правокационно корчил гримасы в прошлом сезоне не забыли. Подпись гласила: «Завтра нас ждет кое-что зелёное и очень вкусное».

Уфимцы же пошли дальше и на этот раз показали ролик куда менее безобидный. Видео начинается с переписки с Александром Бурмистровым, отыгравшем за обе команды. После этого появляется нарезка с голами в ворота «Ак Барса», а также обыгрываются обидные для казанской стороны моменты. Однако дальше идут эпизоды, где контакт Артема Лукоянова отправляется в черный список. А известный эпизод с гримасой 47-го номера «Ак Барса» сопровождается словами: «Никогда не гадали, глядя на человека, что у него там в голове?».

Наверняка задетый таким дерзким выпадом, Лукоянов ответил в преддверии игры своим «панчем».

«Всегда интересно играть с башкирской командой, ну или топ-командами. «Салават» же у нас топ-команда? Пусть они порадуются [этой оценке]», – со смехом рассуждал Лукоянов. – Но, вообще, не успел их посмотреть. Знаю, что там один 60-килограмовый лещ появился. В атаке, как правильно его там Хмелевский или Шмелёвский? Хороший игрок очень, мастеровитый, команду ведет за собой…», – сменив смех на серьезный тон рассуждал нападающий «барсов». Но все-таки признал, что легкой прогулки в этом матче точно не будет.

Лукоянов только шутил над Лещенко, а тот на льду ответил двумя шайбами Фото: vk.com/hcsalavat

В итоге «60-килограммовый лещ», а именно Вячеслав Лещенко напихал в ворота «Ак Барса» две шайбы, разматывая Лукоянова как юлу на льду, и переламывая ход встречи. Все-таки юморные выпады либо должны быть подкреплены делом, либо произнесены после побед.

Старая проблема: «зеленое дерби» для Уфы важнее, чем для Казани

Как показал матч, это противостояние было особенным из игроков «Ак Барса» только для Лукоянова. У нападающего давняя история отношений с «Салаватом», длящаяся не первый сезон. Остальная же команда вышла на лед в будничном режиме – забросила свои дежурные голы. А когда Уфа взвинтила темп, не нашла в себе мотивацию «доставать из себя» ресурсы и возвращать игру под свой контроль.

Что на уровне креатива, что на льду, Уфа вчера была злее. Достаточно просто пролистать социальные сети «Салавата Юлаева» – там неприличное количество праздничных постов с шутливыми мемами и безграничное веселье. Ни одна победа не празднуется в столице Башкирии так шумно и обильно.

Проблема не новая: Уфа, как сторона, постоянно ровняющаяся и догоняющая хоккейную Казань, видит в «Зеленом дерби» важнейшее противостояние сезона. Переполненные трибуны, разговоры хоккеистов и главного тренера перед игрой – все говорит о том, что «Салавату Юлаеву» в этот день лучше не проигрывать – в городе просто не поймут.

Козлов – о дерби: «Вы видели да, какие эмоции, и что нужно сделать для того, чтобы обыграть «Ак Барс» Фото: vk.com/hcsalavat

Чтобы понять корень проблематики, не нужно проводить глубокий анализ, достаточно сравнить два компонента команд. Первый – отношение к дерби главных тренеров. И второй – наличие хоккеистов, выросших на этом принципиальном противостоянии.

Посмотрите, что говорил перед матчем Виктор Козлов: «Зеленое дерби» – это всегда что-то особенное, это как классика в Америке. Всегда люди приходят и болеют за команду что в Казани, что в Уфе», – размышлял наставник «Салавата». После игры Козлов еще раз сделал акцент на важности противостоянии с «Ак Барсом».

«Всех, для кого это «Зеленое дерби» первое, с почином. Вы видели да, какие эмоции, и что нужно сделать для того, чтобы обыграть «Ак Барс». Все молодцы. Сегодня что понравилось – это эмоции, горящие глаза и была страсть», – говорил в победной раздевалке тренер уфимцев.

Что же мы видим в противоположном лагере? Зинэтула Билялетдинов во время предматчевого флэш-интервью в своей сдержанной манере не спешил разделять мнение Козлова. «Нет, я думаю, что есть много интересных соперников, с которыми игры получаются напряженными». Ну и как, спрашивается, условным Яшкину, Жафярову или Семенову настроиться на эту игру по-особому?

Билялетдинов – о дерби: «Я думаю, что есть много интересных соперников, с которыми игры получаются напряженными» Фото: ak-bars.ru

Что касается уфимцев, то посмотрите, сколько в составе «Салавата Юлаева» вчера было собственных воспитанников. Данил Башкиров, Алексей Пустозеров, Артем Пименов и конечно 17-летний Матвей Бабенко. Все эти хоккеисты выросли на этом противостоянии и с детской школы знают, насколько важны матчи с «Ак Барсом».

Вчера мы увидели победу заряженных хоккеистов среднего пошиба и молодых парней с горящими глазами над дорогостоящими мастерами, которые так и не поняли, почему в Уфу приехало столько болельщиков «Ак Барса» и еще долго смотрели на лед пустыми глазами после финальной сирены.

«Салават Юлаев» был лучше в движении два периода из трех, и логично переломил ход этой встречи. Ну а «Ак Барс» постоянными удалениями лишь сделал эту задачу легче для соперника.

Уфимские воспитанники, выросшие на «Зеленых дерби» превзошли более мастеровитых казанцев за счет горящих глаз Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» отыграл академически – «Салават» на морально-волевых

Рассуждать о статистических показателях в этом поединке большого смысла нет. Это был тот случай, когда одна команда была лучше соперника, выполняя каждое действие академически выверено, но побеждает все равно ее соперник.

Казанцы были лучше практически во всем: перебросали (27:21), меньше теряли шайбу (8:12), провели больше времени в атаке 17:39 против 15:31 у «Салавата Юлаева».

Но в тех компонентах, которые касались сдерживания «Ак Барса», уфимцы выкладывались заметно лучше. На вбрасываниях боролись рьяно – 20:28, блокировали броски самоотверженнее (иначе в такой игре у Казани не победить) – 18 раз накрывали уфимцы шайбы гостей против 11 у «Ак Барса», лучше играли на перехватах шайбы 11-6.

Вся эта статистическая подборка складывается в четкую картину – «Ак Барс» более оснащен в техническом исполнении, но «Салават Юлаев» выкладывался на полную в каждом эпизоде. Что в итоге и принесло результат. Ну а «Ак Барс», ко всему прочему, собрал свои 12 уже дежурных минут штрафа и ожидаемо за них поплатился.

«Соперник добавил. И мы стали немного неправильно играть, игра в меньшинстве повлияла на нашу игру. Эти факторы помешали» Фото: ak-bars.ru

«Много удалось, но к сожалению, мы упустили свое меньшинство, большинство. Это то, чего нам сегодня не хватило. По какой причине отошли от своей игры во втором периоде? Соперник добавил. И мы стали немного неправильно играть. Эти факторы помешали», – признавал после игры Зинэтула Билялетдинов.

На старте сезоне его команда отлично действовала в неравных составах, но в решающий момент с этим появились проблемы. Звоночек о проблеме, которую необходимо исправять к играм плей-офф.

Фото на анонсе: ak-bars.ru