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Спорт
30 марта 2022  19:56
Артур Халилуллов

Страшное видео: хоккеист «Магнитки» попал в больницу после удара шайбой в голову

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Защитник магнитогорского «Металлурга» Алексей Маклюков покинул ледовую арену в карете скорой помощи после прямого попадания шайбы в голову в седьмой игре полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции КХЛ.

На кадрах видно, что в середине третьего периода форвард омского «Авангарда» Арсений Грицюк мощно бросил, а Маклюков, желая заблокировать атаку, бросился под шайбу. После инцидента игрок «Металлурга» не смог самостоятельно подняться и покинул лед на носилках.

Матч завершился победой магнитогорского «Металлурга» со счетом 4:0. В финальной серии Восточной конференции уральцы сыграют против челябинского «Трактора». «Авангард» завершил сезон. Напомним, что омичи в стартовом раунде плей-офф выбили из соревнований казанский «Ак Барс», обыграв команду Дмитрия Квартальнова в шести матчах (4-2).

#кхл #хоккей #плей-офф КХЛ
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