«Страшно было подходить к зданию»: как отреставрировали Алафузовский театр после пожара

В июне 2022 года в казанском театре Алафузова на чердаке арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» вспыхнул пожар

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Были уничтожены внутренние интерьеры, пострадал фасад

В июне 2022 года в казанском театре Алафузова на чердаке арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык» вспыхнул пожар. Площадь возгорания составила 500 квадратных метров. Здание уцелело, но серьезно пострадало. Самый большой урон был причинен той части, где находятся сцена и зрительный зал.

«Проблема была в том, что здание пострадало не только от огня, но еще и от большого потока воды, которым ликвидировали последствия пожара. Полностью промокли перекрытия, практически все было уничтожено и по внутренним интерьерам, и по экстерьерам. Здание стало настолько аварийным, что к нему было даже страшно подходить. Мы не знали, что делать», – рассказала журналистам заместитель председателя Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Наталья Прохорова.

Наталья Прохорова: «Проблема была в том, что здание пострадало не только от огня, но еще и от большого потока воды, которым ликвидировали последствия пожара» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чтобы не утратить здание театра, в Татарстане приняли решение восстановить его, даже несмотря на большой объем разрушений. Инициативу поддержал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Параметры здания сохранили с исторической точностью

Крыша здания и перекрытия были повреждены огнем и водой при тушении пожара. Особенно сильно пострадали центральный зрительный зал, холл первого этажа и вестибюль второго этажа. Серьезно пострадали стены, двери и окна. Часть декоративных элементов пришлось восстанавливать с нуля. Чтобы здание пережило зиму и не разрушалось дальше, были установлены временные защитные конструкции.

Крыша здания и перекрытия были повреждены огнем и водой при тушении пожара Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Позже усилили фундамент и провели работы по укреплению стен. Поскольку здание пережило пожар, особое внимание уделили также устройству инженерных и противопожарных систем. Восстановили и оригинальные архитектурные детали – каждый элемент пришлось разбирать, чистить и собирать обратно.

«Здание встречает массивными, мощными дверями. Их несколько раз реставрировали, но они исторические. К сожалению, практически все остальные дверные и оконные деревянные заполнения пострадали после происшествия, поэтому их надлежало полностью заменить. Архитекторы-реставраторы воссоздавали по историческим образцам их точную копию. Надо отдать должное, что все конструкции, материалы, высотные параметры и прочие показатели были сохранены именно с исторической точностью», – уточнила Наталья Прохорова.

Здание встречает массивными, мощными дверями. Их несколько раз реставрировали, но они исторические Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для воссоздания подлинной атмосферы эксперты анализировали казанские здания начала XX века

Больше всего от пожара пострадал паркетный зал, находящийся на втором этаже здания, рассказала архитектор-реставратор Анна Миронова. Именно над ним и находился основной очаг возгорания. На потолках была полностью утрачена штукатурка, деревянные перекрытия впитали в себя влагу, паркетные полы пришлось полностью восстанавливать с нуля по историческим аналогам.

Анна Миронова: «Мы анализировали общественные здания Казани начала XX века, чтобы максимально воссоздать атмосферу оформления интерьера торжественного парадного зала» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«В данном случае мы анализировали общественные здания города Казани начала XX века для того, чтобы максимально воссоздать атмосферу оформления интерьера торжественного парадного зала, который предназначен для приема гостей, для проведения торжественных мероприятий», – уточнила она.

Во время реставрации специалисты послойно удаляли старые слои краски и выяснили, что первоначально зал был оформлен в бело-голубых тонах. Именно такое колористическое решение и применили для его обновления. Кроме того, по существующим образцам вручную воссоздали лепнину.

По существующим образцам вручную воссоздали лепнину Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Во всем этом здании я горжусь больше всего именно этим помещением. Думаю, потому что ощущение торжественности, воздушности, легкости, оно присутствует тут и сейчас. Здесь очень приятно находиться», – заключила Миронова.

Больше всего от пожара пострадал паркетный зал, находящийся на втором этаже здания Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Восстановили во время реконструкции также и актовый зал. Его конструкция уникальная – сиденья в зале убираются, поэтому в нем можно проводить не только концерты, но также балы. Всего он может вместить около 280 человек с учетом балконов.

Восстановили во время реконструкции также и актовый зал Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Алафузов не давал нам разрешение на ремонтные работы, надо было у него попросить»

Для того чтобы выполнить все запланированные работы, специалистам пришлось просить разрешения на них у самого Алафузова – хозяина этого здания, рассказала начальник отдела реставрации ГИСУ Майя Морозова.

«Были такие моменты, когда у нас дела шли туго, особенно в самом начале. Мы прочитали разные байки о том, что якобы Алафузов не дает нам разрешение на ремонтные работы и надо у него его попросить. Здесь есть система дымоходов, которая идет из подвала, и она очень странно сужается. Я сама лично туда ходила и могу сказать, что очень жутко там находиться. Ты прям чувствуешь, понимаешь, что там будто кто-то живет. Мы с коллегами договорились, что привезем муллу, батюшку и попросим реальное разрешение, а потом начнем работать», – поделилась Морозова с журналистами.

Майя Морозова: «Любое старое здание имеет свою историю, и ее надо уважать» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

После этого специалистов больше никто не беспокоил, работа шла спокойно. Более того, Майя Морозова вспомнила, что это не единственный подобный случай. Во времена, когда в здании располагался клуб Льнокомбината, расположенного поблизости, здесь тоже ощущали присутствие высшей силы. Прежде чем делать ремонт, также просили разрешения у Алафузова.

«Любое старое здание имеет свою историю, и ее надо уважать. Как бы это ни звучало по-детски, а уважение к этим камням, к этой истории, оно должно быть. И вот эти вот байки я рассказываю нашим строителям и реставраторам, чтобы приподнять их дух. Любая хорошая, красивая вещь создается, когда есть микроклимат, желание, когда ты понимаешь, что ты делаешь и к каким стенам ты прикасаешься. Вот это понимание должно быть. И ГИСУ – это не сухой заказчик. Это реально люди одухотворенные, творческие», – заключила она.

Общий объем инвестиций в реконструкцию здания составил порядка 781,7 млн рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Также уточнила, что общий объем инвестиций в реконструкцию здания составил порядка 781,7 млн рублей. Такая сумма потребовалась на противоаварийные, ремонтно-реставрационные и проектные работы.

«Хочу, чтобы в парке за зданием театра появились фонтаны»

Алафузовский театр – одно из самых красивых мест в Кировском районе Казани на данный момент, поэтому перед ним сейчас стоят важные задачи в культурно-развлекательном плане. За зданием есть парк площадью в 1,5 гектара, который директор фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» Дмитрий Туманов предложил благоустроить.

Дмитрий Туманов отметил, что находится под большим впечатлением от реставрации Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Я, конечно, очень хочу, чтобы это было лучшее место для отдыха, чтобы здесь были фонтаны, напоминающие фонтаны Санкт-Петербурга, чтобы была закрытая территория. Для нас главное сейчас, чтобы этот комплекс был полным, чтобы жители Казани могли в этот оазис приходить», – подчеркнул Туманов.

Он также отметил, что находится под большим впечатлением от реставрации.

«Я до сих пор как в сказке хожу. Это просто волшебство неимоверное. В Татарстане создана мощнейшая профессиональная команда управленцев, которым по плечу любые вопросы решать, тем более в такие короткие сроки», – заключил он.