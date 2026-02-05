«Страшно было не услышать плач»: как медики «семерки» помогли родившей в авто женщине

Тренировочные схватки оказались вполне реальными – Виктория и ее муж Евгений помчались в Перинатальный центр ГКБ №7 на своем автомобиле. Вместо 45 минут обычного времени на дорогу до роддома долетели за 25. О том, как ребенка принял его папа и как медики бежали к роженице по морозу, чтобы оказать помощь, – в репортаже «Татар-информа».





Виктория Абызова

«Думала, схватки тренировочные»

Утро 3 февраля в семье Виктории Абызовой и Евгения Волкова началось почти как обычно. Первой проснулась Виктория, которая находилась на 39-й неделе беременности. Она собиралась отвести трехлетнюю дочку в детский сад.

Она занималась обычными утренними домашними делами, когда почувствовала, что живот тянет как-то нетипично. Сначала женщина подумала, что это тренировочные схватки. Дочь в детский сад решил отвести папа – по счастливой случайности он в этот день взял выходной.

«Схватки стали частыми. Мы хотели позавтракать с мужем, чайник поставили, но не успели. Решили съездить в родильный дом, но так, на разведку: возьмут – не возьмут. Бывает же, девушки с тренировочными схватками приезжают и их домой отправляют дохаживать. Но прошло немного времени, мне стало хуже, интервал между схватками сокращался. И я сказала Жене, что мы срочно едем в роддом», – рассказала Виктория.

Быстро собравшись, супруги сели в свою машину и направились в Перинатальный центр ГКБ №7 им. М. Н. Садыкова. Из дома вышли в половине девятого утра. Путь был неблизким – обычно они доезжали за 45 минут.

Евгений рассказал, что старался ехать очень быстро. На переднем сиденье от боли кричала жена. Вспоминает, что в самые тяжелые моменты он держал любимую за руку. Вспоминая свои первые недавние роды, Виктория понимала, что процесс уже идет вовсю.

«Я кричу: “Женя, я рожаю”, – а он топил, топил», – теперь уже с улыбкой вспоминает Виктория.

На подъезде к клинике у женщины отошли воды, и началась бурная родовая деятельность. Евгений сначала не поверил, сказал, что такого быть не может, ведь это слишком быстро. А потом у Виктории начались потуги и ребенок стал активно продвигаться.

В этот момент они как раз доехали до Перинатального центра. Евгений забежал в первую от дороги дверь – это была Женская консультация №1, закричал, что жена вот-вот родит в машине.

Медики тут же дали срочный сигнал, что прибыла экстренная пациентка.

«Самым страшным было не услышать плач малыша»

Евгений сразу побежал назад к машине и открыл переднюю пассажирскую дверь, где сидела Виктория. Женщина уже чувствовала, как появляется на свет головка малыша, а следом и все тельце.

«Он открыл мою дверь в машине, я говорю ему: ‘’Женя, снимай с меня штаны и принимай роды’’. Он снимает одежду и просто ребенка ловит – головку, потом все тело. Он поймал, переложил мне малыша на грудь», – вспоминает Виктория.

На улице в этот момент, к слову, был мороз в минус 25 градусов. У супругов с собой были пеленки, ими укрыли малыша.

«Я же даже никогда видео не смотрел, как все это происходит, не читал, не знал. В первый раз в жизни у меня такое – и сразу вот так. Но ничего, собрался», – теперь уже спокойно рассказывает Евгений.

Молодой отец признался, что самым страшным для него было не услышать плач малыша. Но спустя две секунды после того, как появился на свет, ребенок закричал, и очень-очень громко, – супруги вздохнули с облегчением.

Медики бежали к пациентке по морозу без верхней одежды

Тем временем спустя несколько минут после экстренного сообщения к женской консультации мчались все заведующие – по морозу без верхней одежды и в комнатной обуви. Евгений уже доехал до приемно-диагностического отделения. Медики ПДО активно начали помогать.

Одной из тех, кто бежал навстречу пациентке по морозу, была и заместитель главного врача по акушерству и гинекологии ГКБ №7 им. М. Н. Садыкова Татьяна Шигабутдинова.

«Мне поступил звонок из женской консультации №1. Мы с заведующими взрослой и детской реанимацией, заведующей приемно-диагностическим отделением и другими тут же побежали. Для нас самым главным было как можно быстрее оказать помощь», – рассказала руководитель Перинатального центра.

На помощь супругам прибежали порядка 15 медиков клиники – Викторию с малышом из автомобиля переложили на каталку.

«Первостепенным было пересечение пуповины. Мы завезли их в экстренную операционную, и первые свободные руки пересекли пуповину. Этот алгоритм у нас отработан», – рассказала заведующая приемно-диагностическим и родильным отделениями Перинатального центра Аделина Ватанина.

Аделина Ватанина

После пуповины женщина родила послед, ей наложили швы. По признанию пациентки, медики делали все очень быстро и профессионально.

«Ребенка переложили на наш реанимационный столик. Весь осмотр был произведен. Ребенок чувствовал себя хорошо, родился он прекрасно. Сейчас он находится в детском физиологическом отделении и чувствует себя хорошо», – рассказала заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных детей Перинатального центра ГКБ №7 Алия Каримова.

Медики говорят, что новорожденные малыши очень восприимчивы к температуре, но подчеркивают: в этой ситуации родители сработали профессионально, укрыв малыша. И мороз на его здоровье и самочувствие никак не повлиял.

На свет появился здоровый доношенный мальчик. Родители назвали малыша Димой.

Алия Каримова

«Мой муж – герой!»

Сидя вместе в палате, супруги вспоминают, что три года назад – в первую беременность – хотели вместе быть на родах, но тогда ковидные ограничения не позволили им этого сделать. Кстати, дочку Виктория рожала в этом же роддоме. А во второй раз судьба сделала так, что муж сам принял роды.

«Мой муж – герой!» – гордо говорит Виктория.

Виктория, по собственному признанию, чувствует себя хорошо, ощущает разве небольшую слабость после всего, что произошло. Супруги очень благодарны медикам Перинатального центра ГКБ №7 им. М. Н. Садыкова за моментальную реакцию.

«Медики тут же прибежали. Бросили все свои дела, ведь роддом – это круглосуточная работа. Мы им хотим сказать огромное спасибо», – отметила пациентка.

А медики в свою очередь желают крепкого здоровья этой прекрасной семье и поменьше неожиданностей в будущем.

Фотографии предоставлены пресс-службой Городской клинической больницы №7