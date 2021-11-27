«Онкология души страшнее»: в здание нового хосписа в Казани доставили колокола для храма

Сегодня в здание нового строящегося хосписа в Казани доставили колокола для будущего храма, которые были специально для него отлиты в Ярославле.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Новый хоспис будет расчитан на 60 человек, однако, при необходимости, сможет вместить до 200 пациентов, рассказал председатель правления Фонда Анжелы Вавиловой и казанского хосписа Владимир Вавилов. По его словам, хоспис имеет все шансы стать одним из лучших в мире.

«Полиативная помощь в новом строящемся хосписе включает в себя четыре направления: медицинское, духовное, психологическое и социальное. Духовная составляющая очень важна, поскольку постояльцы хосписа находятся на пороге земной жизни, человек осознанно идет к встрече с Богом, хочет помолиться. Эти колокола – первая весточка в нашем будущем храме, сегодня мы вдохнули в него духовную жизнь», – рассказал Вавилов.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Колокола храму подарила спонсор – женщина по имени Галина, которая не захотела рассказывать журналистам о себе, отметив, что этот подарок сделала от чистого сердца, не в надежде получть известность или признательность, а с целью помочь в реализации столь важного и нужного проекта.

«Окология тела – это, конечно, страшно, но страшнее – онкология души, которой сейчас болеют очень многие. Это безразличие, бездействие, апатия, гнев, все, что нас разъедает изнутри. Я этими колоколами хотела разбудить людей. Позвонить и сказать: «Просыпайтесь, давайте будем объединяться!» – рассказала Галина.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Колокола освятил руководитель отдела Казанской епархии по взаимодействию с медицинскими учреждениями, иеромонах Роман (Модин). Он отметил, что храм откроет свои двери не только для пациентов хосписа, их родных и близких, но и для всех прихожан этого района. По его словам, помещение храма способно вместить порядка двухсот человек.

«Этот храм особенный, в него будут приходить люди с ограниченными возможностями. Кто-то будет приезжать из своих палат в палиативном отделении на коляске, кто-то будет приходить на костылях. Поэтому здесь будет очень много скамеек, специальных поручней, чтобы людям было комфортно», – считает отец Роман.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Строительство хосписа активно движется вперед, однако пандемия коронавируса вносит в процесс свои коррективы. Преполагалось, что в середине сентября в здании установят котел, что позволит продолжить работу даже с наступлением холодов. Однако завод, на котром шло производство котла, закрылся на карантин, поэтому все работы внутри хосписа пришлось отложить на неопределенный срок.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Председатель фонда отметил, что на сегодняшний день на строительство хосписа уже затрачено порядка 250 млн рублей. Вавилов добавил, что средства на реализацию проекта собраны при помощи общественных мероприятий и неравнодушных граждан. Сбор средств продолжается, на завершение только строительных работ, без учета стоимости необходимого медицинского оборудования, необходио еще около 150 млн рублей.

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

О том, как перечислить деньги на строительство нового здания казанского хосписа, можно узнать на сайте фонда имени Анжелы Вавиловой.