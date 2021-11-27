«Онкология души страшнее»: в здание нового хосписа в Казани доставили колокола для храма
Сегодня в здание нового строящегося хосписа в Казани доставили колокола для будущего храма, которые были специально для него отлиты в Ярославле.
Новый хоспис будет расчитан на 60 человек, однако, при необходимости, сможет вместить до 200 пациентов, рассказал председатель правления Фонда Анжелы Вавиловой и казанского хосписа Владимир Вавилов. По его словам, хоспис имеет все шансы стать одним из лучших в мире.
«Полиативная помощь в новом строящемся хосписе включает в себя четыре направления: медицинское, духовное, психологическое и социальное. Духовная составляющая очень важна, поскольку постояльцы хосписа находятся на пороге земной жизни, человек осознанно идет к встрече с Богом, хочет помолиться. Эти колокола – первая весточка в нашем будущем храме, сегодня мы вдохнули в него духовную жизнь», – рассказал Вавилов.
Колокола храму подарила спонсор – женщина по имени Галина, которая не захотела рассказывать журналистам о себе, отметив, что этот подарок сделала от чистого сердца, не в надежде получть известность или признательность, а с целью помочь в реализации столь важного и нужного проекта.
«Окология тела – это, конечно, страшно, но страшнее – онкология души, которой сейчас болеют очень многие. Это безразличие, бездействие, апатия, гнев, все, что нас разъедает изнутри. Я этими колоколами хотела разбудить людей. Позвонить и сказать: «Просыпайтесь, давайте будем объединяться!» – рассказала Галина.
Колокола освятил руководитель отдела Казанской епархии по взаимодействию с медицинскими учреждениями, иеромонах Роман (Модин). Он отметил, что храм откроет свои двери не только для пациентов хосписа, их родных и близких, но и для всех прихожан этого района. По его словам, помещение храма способно вместить порядка двухсот человек.
«Этот храм особенный, в него будут приходить люди с ограниченными возможностями. Кто-то будет приезжать из своих палат в палиативном отделении на коляске, кто-то будет приходить на костылях. Поэтому здесь будет очень много скамеек, специальных поручней, чтобы людям было комфортно», – считает отец Роман.
Строительство хосписа активно движется вперед, однако пандемия коронавируса вносит в процесс свои коррективы. Преполагалось, что в середине сентября в здании установят котел, что позволит продолжить работу даже с наступлением холодов. Однако завод, на котром шло производство котла, закрылся на карантин, поэтому все работы внутри хосписа пришлось отложить на неопределенный срок.
Председатель фонда отметил, что на сегодняшний день на строительство хосписа уже затрачено порядка 250 млн рублей. Вавилов добавил, что средства на реализацию проекта собраны при помощи общественных мероприятий и неравнодушных граждан. Сбор средств продолжается, на завершение только строительных работ, без учета стоимости необходимого медицинского оборудования, необходио еще около 150 млн рублей.
О том, как перечислить деньги на строительство нового здания казанского хосписа, можно узнать на сайте фонда имени Анжелы Вавиловой.