«Страшен даже не сам грипп, а его осложнения»: врачи РТ о том, почему нужно прививаться

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Мы все так или иначе относимся к категории, которая подлежит вакцинации»

В этом эпидсезон, как и в прошлом году, планируется вакцинировать от гриппа 60% жителей Татарстана, 75% из которых входят в группы риска. Это необходимо для формирования коллективного иммунитета, рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Мы планируем привить более 2,4 млн жителей. На сегодня уже привито 167 642 человека», – сообщила главный государственный санитарный врач по республике.

В прошлый эпидсезон, отметила Марина Патяшина, вакцинировались лишь 47% населения. В том числе недостаточно активно прививались татарстанцы из группы риска.

«К сожалению, нам не удалось достичь 75-процентной вакцинации групп риска. Две категории, которые в прошлый эпидсезон немного просели, – школьники и студенты», – посетовала спикер.

В группы риска входят дети в возрасте с шести месяцев до шести лет, школьники, студенты, пенсионеры, люди с хроническими заболеваниями и беременные. Сюда же относят работников, которым в своей деятельности приходится общаться с большим количеством людей.

«Исходя из таких групп риска, мы все так или иначе относимся к категории, которая подлежит вакцинации», – уточнила Патяшина.

Марина Патяшина: «К сожалению, нам не удалось достичь 75-процентной вакцинации групп риска. Две категории, которые в прошлый эпидсезон немного просели, – школьники и студенты» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

За последнюю неделю количество заболевших ОРВИ выросло на 9%

Самое благоприятное время для прививки против гриппа – сентябрь и октябрь. Для формирования иммунитета необходимо две-три недели. Поэтому вакцинация в этот период поможет выработать устойчивый иммунитет и защититься от вируса, рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

«В прошлом году эпидподъем респираторных вирусных инфекций был в середине сентября. Это как раз тот период, когда все детские и трудовые коллективы сформированы. В сентябре мы выделяли вирусы негриппозной этиологии. А в первых числах ноября начали выделять вирусы гриппа. Эпидемический подъем продолжался в течение восьми недель. И наиболее интенсивным он был последние две недели перед Новым годом», – напомнила Патяшина.

По ее словам, сейчас число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями растет каждую неделю. И это связано с похолоданием. Только за последнюю неделю количество заболевших увеличилось на 9%.

«Такой незначительный, умеренный подъем видим уже с начала августа – чуть ранее, чем в прошлый эпидемический сезон. Это связано с погодными условиями – у нас прохладная погода была в августе. Вирусы любят такую погоду, чтобы сохраняться на всех поверхностях, на руках», – объяснила спикер.

При этом, несмотря на рост заболеваемости ОРВИ, пока выявляются «негриппозные» вирусы.

«А самым тяжелым заболеванием среди острых респираторных вирусных инфекций является именно грипп», – напомнила главный государственный санитарный врач по республике.

Бесплатную прививку против гриппа отечественной вакциной может сделать каждый татарстанец Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Эффективность вакцинирования достигает 90–95%»

Бесплатную прививку против гриппа отечественной вакциной может сделать каждый татарстанец. На сегодня в республику уже поступило более 598,5 тыс. доз вакцины, сообщила Патяшина.

«В том числе поступило 279 280 доз вакцины “Флю-М”, которой вакцинируют детей, и “Ультрикс Квадри”, а также 319 290 доз вакцины “Совигрипп” для взрослого населения. То есть три вида вакцины», – уточнила руководитель Управления Роспотребнадзора.

В ближайшие дни ожидается поступление еще 400 тыс. доз вакцины, добавил замминистра здравоохранения РТ, начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Филатов.

«То есть фактически около миллиона доз вакцин будет», – отметил он.

В этом году вакцинация против гриппа началась раньше, чем обычно, – 7 августа. В этот период в первую очередь прививки делали детям старше шести месяцев, медицинским работникам и беременным. Массовая вакцинация для всех жителей республики стартовала 19 августа, рассказал Владимир Филатов.

По его словам, эффективность вакцинирования достигает 90–95%.

«Этого достаточно, чтобы защитить коллективы от распространения инфекции. Вакцинация вырабатывает иммунитет. И даже если заболеваешь гриппом, вероятность того, что болезнь будет протекать тяжело, с осложнениями, кардинально снижается», – заявил замминистра здравоохранения.

Владимир Филатов: «Массовая вакцинация для всех жителей республики стартовала 19 августа» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«В этом учебном году в школах оставили фильтры»

Состав противогриппозной вакцины ежегодно обновляется, поэтому вакцинацию нужно проходить каждый год, подчеркнула Марина Патяшина.

«Сейчас в состав вакцины входят два штамма вируса гриппа А и два штамма вируса гриппа В. Заменен по сравнению с прошлым эпидсезоном один штамм вируса гриппа В», – сообщила руководитель Управления Роспотребнадзора по Татарстану.

Она призвала всех жителей Татарстана позаботиться о своем здоровье и сделать прививку против гриппа в ближайшие месяцы. А людям с медицинским отводом от прививки из-за какого-то заболевания главный санитарный врач рекомендовала соблюдать меры неспецифической профилактики.

«Нужно регулярно мыть руки. Если это невозможно сделать, то можно использовать кожные антисептики. Необходимо надевать маску в общественном месте, когда будет эпидемический подъем. Регулярное проветривание помещения – хорошая мера профилактики. Важно также ограничить участие в массовых мероприятиях. Достаточный сон, физическая активность, правильное питание позволяют протекать инфекции более легко», – объяснила спикер.

Патяшина предупредила, что вирус передается от человека к человеку при общении на расстоянии двух метров, при кашле – до восьми метров.

«Самое главное правило – не допускать в коллектив лиц с любыми проявлениями ОРВИ. В детсадах у нас продолжают работать фильтры – детей осматривают, измеряют температуру. В этом учебном году в школах мы оставили фильтры. И, вероятно, оставим на следующий учебный год. Они показали свою эффективность», – заявила она.

В ближайшие дни ожидается поступление еще 400 тыс. доз вакцины Фото: © «Татар-информ»

На избирательных участках откроются пункты вакцинации

С конца августа у шести станций метро в Казани заработали пункты вакцинации. Они открыты ежедневно с 8 утра до 19 часов у станций «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья слобода», «Кольцо», «Проспект Победы» и «Дубравная». Прививку здесь могут сделать взрослые от 18 лет при предъявлении паспорта.

«За эти дни вакцинировали против гриппа уже более 6 тыс. человек. А жители старше 60 лет еще могут пройти вакцинацию от пневмококковой инфекции», – рассказал Владимир Филатов.

Он сообщил, что в день выборов депутатов Госсовета Татарстана, 8 сентября, на избирательных участках в Татарстане также откроются пункты вакцинации.

«Каждый год стараюсь вакцинироваться и забыть про грипп»

Сегодня прививку против гриппа в АО «Татмедиа» сделали руководители министерств и ведомств Татарстана, а также журналисты филиалов медиахолдинга. Одними из первых вакцинировались Марина Патяшина и Владимир Филатов. Затем к ним присоединились и другие должностные лица.

Ежегодно проходит вакцинацию глава администрации Кировского и Московского районов Казани – врач по образованию Владимир Жаворонков. По его мнению, вакцинация – это прежде всего «собственная ответственность, забота о своем здоровье и здоровье членов своей семьи».

Фото: © «Татар-информ»

«Даже если не получится избежать самого заболевания, то точно получится избежать тяжелых форм. И грипп, и другие острые респираторные вирусные инфекции опасны не подъемом температуры в течение пяти дней, а осложнениями и последствиями. И фактически мы делаем вклад в собственное здоровье с точки зрения предупреждения последствий», – заметил Владимир Жаворонков.

Начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов признался, что в прошлом году пропустил кампанию по вакцинации и серьезно переболел гриппом.

«Это очень важная кампания, люди должны это понимать. Я каждый год стараюсь вакцинироваться и забыть про грипп», – заявил он.

Председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова подчеркнула, что делает прививку против гриппа не первый год, и посоветовала всем вакцинироваться, чтобы избежать тяжелых последствий в случае заболевания.

«Мы дети советского периода. В то время была проделана огромная профилактическая работа, мы понимали, что прививки нужны. И мы действительно не болели никакими инфекционными заболеваниями, если делали прививку. Поэтому я считаю, что прививка против гриппа необходима», — сказала она.

Член-корреспондент Академии наук РТ Альберт Ризванов убежден, что вакцинация – это самая эффективная мера по предотвращению заболевания. Он заверил, что все члены его семьи каждый год делают прививки против гриппа.

«Легче предотвратить, чем лечить. И, конечно, лучше прививаться заранее: чтобы вакцина заработала, нужно хотя бы три-четыре недели. И сейчас, перед подъемом сезонного заболевания, самое время вакцинироваться», – отметил доктор биологических наук.