Руc Тат
16+
Экономика 1 сентября 2025 10:25

Страны ШОС договорились о создании совместного Банка развития

Страны – участницы Шанхайской организации сотрудничества договорились создать Банк развития ШОС. Такое решение содержится в декларации, принятой по итогам саммита организации в китайском Тяньцзине, передает ТАСС.

«Заинтересованные государства-члены, подтверждая важность создания Банка развития ШОС, приняли решение о его учреждении и активизации консультаций по комплексу вопросов функционирования этого финансового института», – сказано в документе.

Государства-участники также заверили в приверженности реформе международной финансовой архитектуры, нацеленной на увеличение представленности развивающихся стран в международных финансовых институтах и повышение их роли. Речь идет, в частности, о Международном банке реконструкции и развития и Международном валютном фонде.

Кроме того, входящие в ШОС страны обратили внимание на важность сотрудничества в финансовой сфере для содействия экономическому росту в пространстве организации. Помимо этого, они констатировали значимость дальнейшей реализации дорожной карты по постепенному увеличению доли национальных валют во взаимных расчетах.

Ранее в ходе саммита Председатель КНР Си Цзиньпин призвал как можно скорее создать Банк развития ШОС. «Необходимо как можно скорее создать Банк развития Шанхайской организации сотрудничества для усиления поддержки сотрудничества государств-членов в сфере безопасности и экономики», – подчеркнул он.

#ШОС
