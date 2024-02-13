Страны ОПЕК снизили нефтедобычу в январе на 226 тыс. баррелей в сутки

Страны — члены ОПЕК сократили в рамках сделки нефтедобычу в январе 2024 года нефти на 226 тыс. баррелей в сутки — до 21,368 млн. Об этом передает ТАСС.

Отмечается, что показатель уменьшился в основном за счет снижения производства в Алжире, Ираке и Кувейте.

С этого года в рамках сделки ОПЕК+ действуют новые целевые уровни производства, которые были установлены после пересмотра квот для Конго и Нигерии, выхода Анголы из ОПЕК. Новая квота для 9 стран (из 12 государств — Ливия, Иран и Венесуэла освобождены от ограничений) ОПЕК составляет 23,835 млн баррелей в сутки. Реальный объем добычи в январе составил 21,368 млн баррелей в сутки — это на 2,467 млн ниже уровня, предусмотренного соглашением ОПЕК+.

При этом в параметрах сделки ОПЕК+ не учитываются добровольные сокращения добычи (придерживается ряд стран ОПЕК+). Общий объем этих сокращений составляет 1,66 млн баррелей в сутки.

В целом все 12 стран в первом месяце 2024 года снизили производство нефти на 350 тыс. баррелей в сутки — до 26,342 млн. Наибольшее сокращение пришлось на Ливию (-162 тыс. баррелей в сутки), среди участвующих в сделке стран — на Алжир (-46 тыс.), Ирак (-98 тыс.) и Кувейт (-109 тыс.).