Страны ОПЕК+ с мая увеличат лимит добычи нефти на 206 тысяч баррелей в сутки

Восемь стран ОПЕК+, имеющих добровольные ограничения, приняли решение увеличить предел нефтедобычи, сообщает «Ъ» со ссылкой на вице-премьера РФ Александра Новака.

Россия, Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия с мая повысят лимит на 206 тысяч баррелей в сутки. Новак отметил, что мировой рынок нефти несбалансирован, наблюдается дефицит нефтепродуктов.

В интервью информационной службе «Вести» вице-премьер сообщил, что принято решение увеличить квоты странами восьмерки, которые взяли на себя добровольные обязательства по сокращению в апреле 2023 года.

Согласно релизу ОПЕК, квота России вырастет на 62 тысячи баррелей в сутки – до 9,7 миллиона баррелей.

В сентябре 2025 года «восьмерка» ОПЕК+ завершила досрочный выход из действовавших сверх квот добровольных ограничений на 2,2 миллиона баррелей в сутки. В октябре был начат отказ от дополнительного сокращения еще на 1,65 миллиона баррелей. В первом квартале 2026 года ОПЕК+ приостановила выход из ограничений, но возобновила процесс с апреля.