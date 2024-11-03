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Экономика 3 ноября 2024 19:33

Страны ОПЕК+ продлили добровольное сокращение добычи нефти

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Страны ОПЕК+ решили продлить сокращение добычи нефти на 2,2 млн б/с до конца декабря. Об этом сообщается на сайте альянса.

Ранее предполагалось, что в это время производство, напротив, будет постепенно восстанавливаться. Однако затем было принято решение отложить его на два месяца, до декабря. Теперь же ограничение продлено до конца года.

Помимо России, меры по добровольному сокращению производства нефти на 2,2 млн б/с поддерживают Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Кувейт, Казахстан, Ирак, Оман и Алжир. Ограничения действуют с первого квартала текущего года.

#опек #нефть
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