Страны НАТО проведут военно-морские учения

НАТО с 22 января по 4 февраля проведет масштабные военно-морские учения Neptune Strike 22. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря американского оборонного ведомства Джона Кирби.

«Крупные учения НАТО под названием Neptune Strike 22 начнутся в понедельник [24 января] и продлятся до 4 февраля», — рассказал он.

По его словам, маневры продемонстрируют и улучшат возможности государств НАТО при взаимодействии на море. Он уточнил, что учения будут в частности проходить в районе Средиземного моря. Соединенные Штаты будет представлять боевая группа авианосца «Гарри Трумэн».

«Планирование этих учений фактически началось еще в 2020 году», — сказал Кирби.

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