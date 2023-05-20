Страны G7 попросили Китай надавить на Россию в ситуации с Украиной

Лидеры стран, входящих в «Большую семерку», выпустили совместное коммюнике по итогам проходящего саммита. В нем они, в числе прочего, призвали Китай повлиять на Россию в ситуации с Украиной.

«Мы призываем Китай оказать давление на Россию, чтобы она прекратила свою военную агрессию и немедленно, полностью и безоговорочно вывела свои войска с Украины», – говорится в документе.

Также лидеры стран G7 призвали Китай поддержать «справедливый и прочный мир, основанный на территориальной целостности и принципах и целях Устава ООН, в том числе посредством прямого диалога с Украиной».

Вместе с тем они выступили против милитаризации Китая в Южно-Китайском море, а также призвали урегулировать тайваньский вопрос. «Нет никаких изменений в основных позициях членов G7 по Тайваню, включая заявленную политику «одного Китая». Мы призываем к мирному разрешению проблем по две стороны пролива», – говорится в тексте.