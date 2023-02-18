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Страны G7 договорились об усилении антироссийских санкций
Главы МИД стран G7 договорились сохранять и усиливать антироссийские санкции из-за ситуации на Украине. Об этом со ссылкой на заявление внешнеполитического ведомства Японии сообщает ТАСС.
«Участники встречи условились сохранять и усиливать санкции против РФ, а также договорились призывать третьи страны к прекращению оказания помощи России. Они заявили о недопустимости безответственной ядерной риторики РФ, отметив, что ее использование повлечет за собой серьезные последствия», — отмечается в тексте.
Помимо этого, Группа семи договорилась о продолжении сотрудничества с Украиной, оказания поддержки Киеву. Также сообщается, что министры «выступили против односторонних попыток изменения статуса-кво в Индо-Тихоокеанском регионе с помощью силы или принуждения».
Встреча прошла на полях Мюнхенской конференции по безопасности, в которой впервые за 20 лет не принимала участия Россия.
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