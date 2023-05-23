Страны ЕС «выставили Брюсселю счет» за поставки оружия Украине

Страны Евросоюза представили Брюсселю счет для компенсации поставок вооружения Киеву. Общая сумма составила 10 млрд евро. Об этом сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на встрече министров обороны стран ЕС.

«Мы рассмотрим поставки боеприпасов Украине и обсудим Европейский фонд мира. Страны-члены предоставили нам счета на 10 млрд евро, что значительно больше, чем ожидалось. То есть с 3,5 млрд евро из Европейского фонда мира для компенсации части стоимости поставок мы уже смогли мобилизовать поставки оружия на 10 млрд евро», — цитирует Борреля ТАСС.

Внебюджетный Европейский фонд мира создали в марте 2021 года. Он рассчитывался в рамках порядка 5,7 млрд евро на период 2021–2027 годов, но большая часть средств уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, израсходованных на военную помощь Украине.