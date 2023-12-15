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Страны ЕС не смогли утвердить программу помощи Украине в 50 млрд евро
Саммит Евросоюза не смог утвердить программу бюджетной помощи Украине в 50 млрд евро на следующие 4 года, однако планирует достичь консенсуса в январе. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам первого дня саммита, передает ТАСС.
«Мы только закончили нашу встречу на сегодня, — утверждал в беседе с журналистами Мишель. — Мы обсудили долгосрочную программу помощи, и я хочу уверить вас, что 26 лидеров выступили в поддержку всех компонентов этой программы».
Он добавил, что только одна страна — Венгрия — выступила против программы.
Мишель также заявил, что ЕС «послал очень сильный сигнал европейским и украинским гражданам» из-за того, что решил открыть переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в союз.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в X (бывшая соцсеть Twitter) написал, что наложил вето на решение по долгосрочной программе бюджетной помощи Украине, отметив, что страны вернутся к этому вопросу в будущем году после подготовки.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте также заявил, что «лидеры ЕС интенсивно поговорили и пришли к выводу, что лучше всего дать этому вопросу еще немного времени».
Программа помощи в размере 50 млрд евро до конца 2027 года включает 33 млрд евро в кредит и 17 млрд евро «в виде грантов», то есть безвозмездно. Она направлена на наполнение бюджета Киева, то есть это средства «на текущие расходы» — зарплаты госслужащим и военным, выплаты пенсий и компенсаций семьям погибших солдат ВСУ. Если программа будет утверждена, Киев будет получать примерно 1,03 млрд евро — это в 1,5 раза меньше, чем 1,5 млрд, которые ЕС выдавал ему на бюджетные нужды ежемесячно в этом году.
Загвоздка в том, что бюджеты Евросоюза принимаются в формате 7-летних планов и все свободные деньги уже полностью израсходованы в 2022-2023 годах. Для финансирования новых 50 млрд евро на оставшуюся часть семилетнего периода, Еврокомиссия призвала страны ЕС внести новые взносы в бюджет. Государства могут сделать это только из средств собственных госбюджетов, то есть за счет прямых поступлений от своих налогоплательщиков.
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