Страны БРИКС в Казани обсудят внедрение общей платежной системы, заявил посол ЮАР в РФ

Страны БРИКС на саммите в Казани подведут итоги работы группы по возможности внедрения общей платежной системы, ЮАР в рамках объединения выступает за расчеты в нацвалютах. Об этом сказал посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука, чьи слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что пока всем странам – участникам БРИКС рано принимать итоговое решение о том, какой платежной системой она будет пользоваться в будущем. При этом спикер не исключает, что ЮАР предпочтет африканскую систему, которая даст возможность торговать с партнерами во всем мире.

Также Макетука добавил, что в рамках БРИКС ЮАР выступила за проведение операций в нацвалютах, подчеркивая наличие сильных и слабых сторон в экономике разных стран. Позиция ЮАР заключается в том, чтобы не допускать доминирования какой-либо валюты в расчетах, включая доллар.

Напомним, саммит стран БРИКС при председательстве России пройдет в столице РТ в октябре 2024-го.