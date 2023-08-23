Страны БРИКС согласовывали документ о расширении союза

Лидеры стран БРИКС, куда входят Россия, Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, подписали документ о расширении объединения. Об этом передает Reuters со ссылкой на министра иностранных дел ЮАР.

«Мы договорились по вопросу расширения. У нас есть документ, в котором излагаются основные принципы, процедуры рассмотрения стран, желающих стать членами БРИКС, что является позитивным шагом», — рассказала Наледи Пандор в эфире радиостанции Ubuntu Radio.

Она подчеркнула, что соглашение открывает путь для десятков заинтересованных стран, которые смогут обосновать свое присоединение к группе, обещавшей стать защитником развивающегося Глобального Юга.

Сегодня в Йоханнесбурге проходит второй, основной день саммита. Президент России Владимир Путин принимает в нем участие в режиме видеоконференцсвязи. Очно Россию на саммите представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.